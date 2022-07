Remedios caseros para el dolor de estómago

¿Sabes cuáles son los mejores remedios caseros para el dolor de estómago? Los malestares estomacales pueden generarse por diversas razones como por ejemplo: comer alimentos en mal estado, padecer estreñimiento, por una infección, por inflamación de algún órgano, por problemas digestivos y reproductivos, por malestares emocionales etc.

Independientemente del motivo por el cual lo estás sintiendo es un hecho que tu cuerpo te está informando que algo le está sucediendo y que necesita alivio, es por ello que en La Verdad Noticias te recomendaremos los mejores remedios caseros.

Algunas de las primeras recomendaciones que puedes seguir cuando tengas este tipo de dolor son:

Tomar una ducha con agua caliente o ponerse una compresa humedecida con agua tibia en el lugar afectado.

Beber agua.

No consumir alimentos difíciles de digerir.

Evita beber alcohol o fumar.

Consume un jugo de aloe.

Tomar una infusión de manzanilla.

Mezclar una cucharadita de bicarbonato de sodio con agua y beber del vaso.

Consumir una infusión de jengibre.

Beber agua de arroz.

h2: Remedios caseros para el dolor de estómago y la diarrea

Uno de los remedios caseros que puedes seguir al tener diarrea y dolor de estómago es practicar la dieta BRAT que consiste en consumir plátanos, arroz, manzana y pan tostado pues todos estos alimentos contienen almidón y ayudan a quienes lo consumen a tener heces firmes.

Remedios caseros para el dolor de estómago en niños

A los más pequeños de la casa les puedes preparar una infusión de manzanilla, jengibre o menta y también es adecuado que les pongas una almohadilla térmica en la zona en donde donde les duele.

¿Cómo saber si el dolor de estómago es grave?

Si luego de tratar de calmar tu dolor de estómago con diversos remedios caseros no lo consigues o regresa constantemente, no dudes en visitar a tu médico de cabecera pues no querrás no saber qué tan leve o grave es lo que puedes tener.

