Remedios caseros para bajar de peso

Son varios los motivos por los que una persona puede querer o necesitar bajar de peso, la obesidad, la hipertensión arterial, la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 o simplemente estética, son solo algunos de ellos. No obstante, si quieres bajar de peso es tu día de suerte, porque en La Verdad Noticias te presentaremos los mejores remedios caseros para dicho fin.

Antes que nada, debes de saber que no será un camino fácil, puesto que no se trata de dejar de comer o de modificar el 100% de tus hábitos alimenticios de golpe o tu cuerpo querrá regresar a lo mismo.

En su lugar, puedes comenzar poco a poco pero con alimentos y tips que generarán todo un cambio en tu metabolismo, mismos que a continuación te presentaremos.

Reducir los refrescos embotellados.

Si crees que los puedes eliminar, no pierdas la oportunidad de hacerlo, pero si no crees que puedas tener una vida plena y feliz sin ellos, simplemente redúcelos gradualmente.

Ejercicio.

El cardio es un muy buen ejercicio para quemar calorías y para bajar de peso, debes de quemar más calorías de las que consumes. Prueba actividades como correr, saltar la cuerda, ciclismo, natación, etc.

Consumir verduras o zumo de verduras.

La ventaja del jugo de verduras es que puede saciarte en tan poco tiempo, ocasionando así que a la hora de tus comidas reduzcas la cantidad de las mismas, eso sí, sin matarte de hambre.

Té blanco.

El té blanco tiene efectos depurativos que te ayudarán a eliminar grasa.

Té de jengibre.

Expertos en el tema recomiendan el uso del jengibre para bajar la barriga.

Licuado de sábila.

Este licuado te ayudará a reducir la grasa visceral mientras que mejora tu metabolismo y cabe destacar que también posee un efecto laxante.

Agua de coco.

El agua de coco acelera el metabolismo, hecho que a las personas que quieren bajar de peso les sienta bien.

Jugo de papaya.

No hay nada más rico y delicioso que consumir jugo de papaya para desintoxicar tu cuerpo.

Seguro alguno de estos remedios caseros se adaptará al estilo de vida que deseas conseguir.

Por otro lado, si la razón por la que no bajas es porque casi no vas al baño, prueba utilizando alguno de los remedios caseros más efectivos para combatir el estreñimiento que te hemos recomendado.

Remedios caseros para bajar de peso con limón

¿Sabías que puedes bajar de peso con limón? El remedio casero más efectivo es el jugo de limón o limonada, el cual simplemente lo puedes preparara con un vaso con agua y el jugo de un limón, no lo endulces con azúcar o con tanta azúcar, pues de lo contrario no bajarás de peso, en su lugar, puedes endulzarlo con miel o azúcar cero.

Remedios caseros para bajar de peso con avena

El agua de avena es efectiva para adelgazar y la puedes preparar de la siguiente manera:

Remoja las hojuelas de la avena durante toda la noche. Al amanecer, tira el agua pasando la avena por un colador y lávala dos veces más (si puedes, con agua destilada). Ahora vierte en una licuadora: la avena (una taza), el agua (1 litro), miel (una cucharada) y 4 gotas de esencia de vainilla. Licua los ingredientes por 3 minutos. Una vez hecha, sírvela en un vaso y acompáñala con canela.

Remedios caseros para bajar de peso rápido y sin rebote

El mejor remedio casero para bajar de peso rápido y sin rebote, simplemente consiste en no crearte o seguir dietas que no estás dispuesto a llevar por mucho tiempo, ve cambiando tus hábitos poco a poco y sin darte cuenta ya habrás bajado de peso sin llegar al rebote que sucede cuando decidimos finalizar la dieta en seco. Recuerda que no es un pecado pedir ayuda, así que si lo requieres, acude con un nutriólogo o especialista para que te monitoree.

