Remedios caseros naturales para deshacerse de las náuseas

Remedios caseros para las náuseas. Foto: HOLA!

Las náuseas se refieren a sentimientos a menudo con ganas de vomitar. Si bien a menudo se asocia con reflujo ácido y comer en exceso, las náuseas también pueden ocurrir durante el embarazo, para contrarrestarlos te traemos 6 remedios caseros fáciles de seguir.

Existen muchos medicamentos contra las náuseas que pueden ayudar con las náuseas graves o persistentes. Pero si sus náuseas son leves u ocasionales, también hay una serie de remedios caseros efectivos que pueden ayudar a aliviar sus síntomas de forma natural.

Remedios caseros para las náuseas

Jengibre

Daniel Devine, médico de medicina interna y geriatra de Devine Concierge Medicine indica que el jengibre es un remedio eficaz para las náuseas. Esto se debe a que el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias, que pueden ayudar a la digestión, y también se cree que sus compuestos aceleran el proceso de movimiento del contenido del estómago hacia el intestino delgado, lo que puede reducir los síntomas de las náuseas.

Un análisis de 2014 de seis estudios diferentes publicados en el Journal of the American Board of Family Medicine que examinaron el uso de jengibre en el embarazo encontró que tomar aproximadamente un gramo de jengibre una vez al día durante al menos cinco días disminuyó los síntomas de náuseas y vómitos al comienzo del embarazo. También han encontrado que el jengibre puede ser eficaz para controlar los síntomas en pacientes con quimioterapia.

Remedios caseros para las náuseas. Foto: Hogarmanía

El jengibre se puede tomar como un suplemento, vendido como cápsulas. También puede agregar trozos enteros de jengibre fresco a su té, o incluirlo como especia o condimento en su comida.

Menta

La menta se ha considerado durante mucho tiempo como un remedio tradicional para las náuseas, aunque la evidencia científica sobre su eficacia no es tan sólida como lo es para el jengibre. Aún así, muchas personas juran por sus propiedades calmantes. Se cree que el ingrediente principal de la menta, el mentol, relaja el estómago, lo que puede aliviar los calambres y las náuseas.

Un pequeño estudio de 2014 publicado en el Journal of Perianesthesia Nursing sugirió que incluso el aroma del aceite de menta puede aliviar las náuseas, pero se necesita más investigación para determinar si es un remedio efectivo. Si desea probar la menta, puede comprarla como un té o aceite esencial de menta difusa para aromaterapia agregando dos o tres gotas de aceite de menta a un difusor lleno de agua.

Coma comidas más pequeñas y suaves

Comer demasiado puede causar náuseas. Esto se debe a que cuando come demasiado, estira el estómago, lo que provoca hinchazón, acidez estomacal y movimientos digestivos excesivos, todo lo cual puede provocar náuseas. Comer comidas pequeñas y frecuentes y consumir una dieta blanda sin sabores fuertes puede ser útil para reducir los episodios de náuseas. Los alimentos suaves son fáciles de digerir y pueden ayudar a calmar el estómago.

Si se siente mareado, debe evitar los alimentos picantes y las bebidas ácidas como los refrescos, los jugos o el alcohol, todo lo cual puede exacerbar los síntomas de las náuseas.

Mantente hidratado

Puede ser difícil comer o beber algo cuando tiene náuseas, incluso agua. Pero según Devine, la deshidratación sólo empeorará las náuseas. Esto puede ser especialmente importante si experimenta náuseas como resultado de calor o humedad extremos. De hecho, las náuseas y los vómitos son algunos de los principales síntomas de agotamiento por calor y golpe de calor.

El sobrecalentamiento hace que sus vasos sanguíneos se dilaten cuando su cuerpo intenta enfriarse, y este cambio en la presión arterial puede manifestarse como náuseas o mareos. Pero si bebes mucha agua y te mantienes hidratado, te ayudará a enfriarte y a volver a una temperatura corporal normal.

Remedios caseros para las náuseas. Foto: Medical News Today

Siéntese derecho o recuéstate con la cabeza apoyada

Estar acostado mientras tiene náuseas podría provocar vómitos. Es importante utilizar la gravedad para su ventaja y mantener la cabeza inclinada sobre el estómago.

Al mantenerse en posición vertical, la gravedad ayuda a mantener bajos los contenidos del estómago. Sentarse en posición vertical, o acostarse con la cabeza apoyada en un par de almohadas, es la mejor opción si desea aliviar las náuseas.

Acupresión

La acupresión es una práctica de medicina alternativa de aplicar presión a ciertos puntos del cuerpo, conocidos como meridianos. La idea es que al presionar estos lugares, envíe un mensaje al cuerpo para activar sus mecanismos de autocuración, que pueden aliviar el dolor o las náuseas. Uno de los principales puntos de presión para las náuseas se llama Pericardio 6, o Neiguan, ubicado cerca de la muñeca.

TE PUEDE INTERESAR: ¿GASTRITIS?, conoce los remedios caseros para combatirlo

Para acceder al punto P6, extienda el brazo con la palma hacia usted. Coloque tres dedos (puntero, medio y anillo) de su mano opuesta justo debajo de su muñeca. Coloque su pulgar en el lugar justo debajo de su dedo índice. Si siente dos tendones grandes o protuberancias en la piel, ha identificado la mancha P6.

Una vez que localice P6, aplique presión lentamente sobre este punto con el pulgar opuesto. Presione firmemente sobre el punto durante dos o tres minutos, mientras mueve el pulgar en un círculo pequeño. No presione con tanta fuerza que sienta un dolor intenso, pero debería sentir un dolor sordo.