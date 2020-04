Remedios caseros: mascarillas naturales para decirle adiós a la CELULITIS. Foto: Apunte.

La batalla contra la celulitis es inevitable, no importa si es mucha o es poca, simplemente a veces no nos gusta mostrarla, así que, aunque parezca imposible ganar esta lucha, ahora, traemos para ti algunos remedios caseros que te ayudarán a deshacerte de ella, aunque, recuerda, todo debe ser con constancia, pues, aunque así lo desearamos, no son fórmulas mágicas. ¿Qué mascarilla te gustará más?

Remedio casero para la celulitis: mascarillas de arcilla

Arcilla blanca. Foto: Mejor con salud.

Necesitarás: arcilla blanca, un recipiente, una brocha, vendas largas y anchas, 3 cucharadas soperas de arcilla blanca, 3 cucharadas soperas de agua, 5 gotitas de aceite esencial de menta.

Para crear este remedio casero para la celulitis, vierte en el recipiente el agua y la arcilla, luego, agrega el aceite de menta, remueve muy bien y reserva.

Ahora, humedece las vendas, y con ayuda de la brocha, aplica la mezcla en el área afectada por la celulitis, luego, realiza un vendaje de la zona y sellamos con papel film, pues, necesitamos que todo esté firme y en su lugar, deja actuar por 30 minutos y retira con agua tibia, una mascarillas realmente efectiva y que debes probar.

Remedio casero para la celulitis: mascarillas de café

Aceite de oliva y café. Foto: YouTube.

Necesitarás: café molido y aceite de oliva

En un recipiente, agrega partes iguales de los dos ingredientes, lo que deseas buscar es la textura parecida a la de una pasta, en cuanto, esté lista con un guante de crin esparcela por la piel limpia con movimientos circulares, luego, deja que actúa por 30 minutos y enjuaga, de inmediato sentirás los resultados.

Remedio casero para la celulitis: mascarillas de naranja y yogur

Ralladura de naranja. Foto: Plato Plis Plas.

Necesitarás: yogur natural, ralladura de naranja y una cuchara de avena molia

Para obtener los beneficios de esta mascarilla, crea una pasta homogénea con la avena, el yogur y la ralladura de naranja, luego, aplica en la zona afectada con ayuda de un guante de crin con masajes circulares, deja que haga efecto sobre la piel por 15 minutos y enjuaga, los resultados ¡te sorprenderán!

Remedio casero para la celulitis: mascarilla de aguacate

Aguacate y aceite de oliva. Foto: Eroski Consumer.

Necesitarás: dos cucharadas de avena fina y aceite de oliva, más medio aguacate maduro.

TE PUEDE INTERESAR: Remedios caseros: Mascarilla de AGUACATE ideal para tu cabello seco

En un recipiente machaca el aguacate añade la avena y por último el aceite de oliva, mezcla hasta integrar todos los ingredientes, y luego, con ayuda de un guante de crin, coloca la pasta en la zona afectada con movimientos circulares, cubre con papel film y deja en la piel por 20 minutos, enjuaga abundantemente con agua fría, los resultados ¡te encantarán!

Con información de unComo.