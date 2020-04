Remedios caseros: cómo usar vinagre de manzana para un cabello sano FOTO hacercrecerelpelo

Sí ya has hecho o usado varios productos para tener un cabello sano y radiante y no has tenido resultados, es momento de poner manos a la obra con este remedio casero de vinagre de manzana para lucir increíble.

Desde hace mucho tiempo, el vinagre de manzana ha sido reconocido por su rico contenido de vitaminas, minerales y enzimas, por lo que es uno de los mejores remedios de belleza naturales tanto para la piel como para el cabello.

Remedios caseros: cómo usar vinagre de manzana para un cabello sano FOTO MÁS DIVINA

En esta ocasión te diremos como usarlo para tener un cabello más hermoso y sano, así que no te puedes perder lo siguiente.

Remedio casero de vinagre para el cabello

El vinagre de manzana es un gran aliado de la belleza especialmente en el cuidado del cabello, es una alternativa saludable y al alcance de todos. Un remedio que actúa suavemente y que le aporta múltiples beneficios.

Vinagre indicado

Es importante elegir de manera adecuada el tipo de vinagre de manzana que se desea utilizar, hay algunos que no son 100% puros o rebajados, trata de elegir el que sea orgánico, ya que conserva mejor sus propiedades.

Remedios caseros: cómo usar vinagre de manzana para un cabello sano FOTO MÁS DIVINA

Ingredientes

1 taza de agua (250 ml).

2 cucharadas de vinagre de manzana orgánico (30 ml).

Instrucciones

En una botella con spray debes colocar una taza de agua con dos cucharadas de vinagre de manzana orgánico.

Aplicación

Es muy fácil de aplicarlo, debes colocarlo en tu cabello después del champú, antes del último enjuague. Da suaves masajes a tu cuero cabelludo para que penetre. Después de un par de minutos, retira el producto con abundante agua. Puedes hacer este proceso hasta tres veces por mes y verás los resultados.