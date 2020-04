Remedios caseros: Mascarilla de zanahoria para eliminar arrugas

Remedios caseros: Mascarilla de zanahoria para eliminar las arrugas foto fringe chicago

Si estas harta de las arrugas en tu rostro y ya has probado una gran cantidad de artículos y remedio caseros para eliminar y no lo has logrado, traemos para ti la mascarilla de zanahoria, un aliado perfecto para eliminar este problema de tu vida, así que quédate y descubre cómo hacerlo.

Desde hace mucho tiempo los remedios caseros han sido una solución para diferentes problemas y grandes aliados en cuanto a la belleza, claro hay unos más efectivos que otros, pero todo parta verte hermosa.

En especial, la mascarilla de zanahoria ayuda a combatir arrugas, sin duda alguna es una receta que en poco tiempo podrá nutrir tu piel a profundidad y además aumentará la producción de colágeno para atenuar arrugas y líneas de expresión.

Remedio casero, mascarilla de zanahoria para las arrugas

Luce una piel radiante y perfecta sin arrugas con la eficaz mascarilla de zanahoria que te ayudará la producción del colágeno pues es rica en vitamina A, de esta manera tu piel estará firme e hidratada, pon mucha atención a la receta.

Ingredientes

2 zanahorias medianas sin cáscara

2 cucharadas de yogurt natural

El jugo de medio limón

Preparación

Para hacer esta mascarilla solo debes licuar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea y espesa.

Cómo aplicarla

Ya teniendo la mezcla, solo necesitas lavar perfectamente tu rostro y aplica la mascarilla en tu rostro limpio por 15 minutos antes de dormir, después de este tiempo, retírala de tu cara agua tibia y aplica tu crema humectante favorita. Se recomienda aplicar esta mascarilla por lo menos dos veces a la semana hasta notar los resultados.