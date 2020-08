Remedios caseros: Cosas ASOMBROSAS que puedes hacer con un limón ¡El mejor!

Remedios caseros con limón. Foto:Hogarmanía

Los limones no solo son ricos en el 100% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C, un poderoso antioxidante que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y también puede aumentar la quema de grasa hasta en un 25%, sino que también puede ofrecerte soluciones como remedio casero.

Para descubrir cómo el jugo de limón puede ayudarlo a verse y sentirse mejor, consulte estos usos sorprendentes de los limones.

Remedios caseros con limón

Dile adiós al acné

Los limones son perfectos para borrar pústulas, puntos negros y sus cicatrices sobrantes. Todo lo que tiene que hacer es sumergir una bola de algodón en jugo de limón recién exprimido y luego frotarlo en el área afectada durante aproximadamente cinco minutos cada día.

La fruta es naturalmente estíptica, lo que puede detener el sangrado y su acidez le dará un beso de despedida al acné inflamado.

Limón como remedio de belleza. Foto:Mejor con salud

Fuente de la juventud

Si tu piel menos que estelar te hace parecer una década mayor de lo que realmente eres, recurre a los poderosos jugos de tu limón. Dar palmaditas con jugo de limón en la piel ayudará a tensar y suavizar las líneas finas. Para promover sus esfuerzos de envejecimiento con gracia, considere evitar estos peores alimentos que arrugan su piel.

Frote las imperfecciones

Simplemente exprime un limón entero en un frasco de vidrio pequeño y luego agrega suficiente azúcar granulada hasta que la mezcla se espese. Luego, ¡salpique su piel con agua tibia y exfolie! Este exfoliante natural de bricolaje mantendrá tu rostro y labios suaves como un bebé.

Borra las manchas oscuras de tus codos

Muchas personas sufren de hiperpigmentación en los codos y las axilas.. Aquí está el truco fácil: después de la ducha, sumerja los codos en jugo de limón fresco o frota una rebanada en las axilas. Si haces esto todos los días, ¡las propiedades blanqueadoras de la fruta harán maravillas!

Aclara tus mechones

Puedes usar el jugo de un limón en tus mechones dos veces por semana para aclararlos. TIP: Coloca la fruta sin cortar durante 15 segundos en el microondas para obtener el doble de jugo.

Remedios caseros con jugo de limón. Foto:Aceitel

Eliminar el vello no deseado

Para hacer cera corporal casera, exprime el jugo de un limón entero y agrégalo a media taza de azúcar. Pon la mezcla en el microondas hasta que se dore; sigue revolviendo hasta que esté pegajoso. Antes de esparcirlo, deja que la cera se enfríe un poco. Ahora todo lo que necesitas son unas tiras de tela y estarás en camino de tener una piel suave y sedosa.

Mejora la salud del cabello

Frota tu cuero cabelludo con jugo de limón y deja que haga su magia durante media hora antes de lavarte el cabello puede fortalecer tus mechones, eliminar la caspa y hacer brillar tu cabello.

Arreglar un bronceado irregular

Para deshacerse de los parches parecidos a calcetines y guantes, mezcle jugo de limón con agua y bicarbonato de sodio y luego exfolie las áreas afectadas con la mezcla. Debido a que el jugo de limón y el bicarbonato de sodio tienen propiedades blanqueadoras, los dos pueden ayudar a tonificar la piel.

Blanquear los dientes

Para lograr una sonrisa blanca nacarada, mezcle un poco de jugo de limón con bicarbonato de sodio, sumerja su cepillo de dientes en él y frote, ¡pero solo por un minuto! Puede repetir esto cada dos días para una sonrisa lista para la alfombra roja.

Limón con bicarbonato. Foto:Salud 180

Mima tus uñas

Si eres del tipo que siempre tiene su juego de uñas a punto, eres consciente de lo descoloridas que pueden quedar tus uñas después de quitar el esmalte. Para evitar ese desagradable tono amarillo, sumerja sus garras en un tazón de jugo de limón diluido con agua durante unos minutos. En poco tiempo, estarán brillantes y recuperarán la salud.

Añádelo a H20

El agua detox está incompleta sin limones. La piel de los cítricos está cargada con D-limoneno, un antioxidante que ayuda a las enzimas hepáticas a eliminar las toxinas del cuerpo para ayudarlo a sentirse mejor. ¡Así que adelante, coloca la cáscara en tu vaso también!

Agregue rodajas de limón al té

La bebida rica en antioxidantes es perfecta para despertarse, beber entre comidas y algunas cervezas incluso pueden ayudarlo a dormir mejor. Simplemente agregue limón a su bebida matutina para un té detox rico en vitaminas.

Conservar aguacates y manzanas

Para asegurarse de que su tostada de aguacate sea digna de Instagram, exprima un poco de jugo de limón fresco para contrarrestar el proceso de oxidación.

Limón para dolor. Foto:HOLA!

Deshacerse de la resaca

Dos cucharadas de jugo de limón fresco más una cucharadita de azúcar mezclada con ocho onzas de agua le evitarán un dolor de cabeza masivo y un malestar estomacal.

Mejora tu concentración

El experto en fitness y nutrición Jay Cardiello jura que el aroma del aceite de limón puede aumentar el estado de alerta y mejorar su concentración. Pero para una solución rápida y práctica para cuando no tenga el aceite esencial a mano, intente hervir agua y agregar jugo de limón.

Aliviar el estrés

Para un alivio instantáneo del estrés, busque algunos limones. Los limones ricos en vitamina C ayudan a disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Entonces, si se encuentra en una situación de tirón de pelo, calme sus nervios revolviendo un poco de limonada casera (con algunas gotas extra de limón).

Elimina los problemas de estómago

Si su dieta es bastante limpia y padece dolores, intente agregar unas gotas de limón a sus comidas. La pequeña fruta amarilla ayuda a purificar la sangre y enjuagar el tracto digestivo para ayudarlo a sentirse mejor nuevamente.

Baja tu presión arterial

Disminuya el riesgo de insuficiencia cardíaca, enfermedad renal y accidente cerebrovascular bebiendo jugo de limón rico en potasio diluido en agua. El potasio no solo es beneficioso para la presión arterial alta. El electrolito juega un papel clave en la hidratación de nuestros músculos y tejidos, lo que ayuda a la contracción y relajación muscular, y también es crucial para la salud y recuperación muscular.

Calmar el dolor de garganta

La próxima vez que esté postrado en cama y no pueda ignorar un dolor de garganta en carne viva, diríjase directamente a la cocina por una cucharada de miel con jugo de limón fresco.

Suprime tu apetito

Los limones son maravillosos supresores del apetito porque están repletos de poderosa fibra de pectina, que ayuda a aumentar la saciedad. Un estudio en el Journal of the American College of Nutrition descubrió que aquellos que comían solo cinco gramos de pectina se sentían más llenos.