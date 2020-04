Remedios caseros: Cómo oscurecer el cabello de forma natural ¡Te encantará! (Foto cortesía Vix)

Seguramente en algún punto de tu vida te has animado por hacer un cambio en tu imagen, particularmente en tu cabello, sin embargo no te animas porque piensas en la salud de este y no quieres aplicar algún producto que lo dañe, sin embargo para estos casos hay grandes opciones, remedios caseros, para oscurecer el cabello de una forma natural y aquí te diremos cómo.

Remedio casero para oscurecer el cabello

Así es, un aspecto muy importante de este remedio casero es que no te demanda tanto tiempo y dinero para su aplicación. Lo mejor de todo es que es perfecto para esta cuarentena en la que estamos buscando diversas actividades para no morirnos de aburrimiento, así que comencemos.

Este remedio casero es un shampoo de café que te ayudará en gran medida a oscurecer tu cabello de una forma natural, y vaya de qué manera puesto que es con café; otro punto a favor de este es que también es perfecto para que tu cabello luzca con unos centímetros de más; en caso de que este te cause un efecto secundario que no te guste suspende.

Remedios caseros: Cómo oscurecer el cabello de forma natural ¡Te encantará! (Foto cortesía Cursos Barista Café)

Ingredientes para oscurecer el cabello

2 pequeñas cucharadas de canela en polvo

1 taza de café soluble

Shampoo para bebé (o el que sueles usar)

Ya que tengas estos grandes ingredientes que seguramente tienes en casa y por ende no tendrás que gastar ni un peso, toma un recipiente de vidrio y coloca el café con la canela.

Posteriormente tritura hasta que logres una mezcla fina

Agrega el shampoo y mezcla perfectamente

TE PUEDE INTERESAR: Remedios caseros: Cómo usar aceite de oliva para reparar puntas abiertas

Finalmente ya que esté perfectamente combinada, lo único que necesitarás es tomar tu ducha que sueles tener en las mañanas y emplear este remedio casero sobre tu cabello que es de gran ayuda para oscurecer el cabello; sin duda alguna te encantará por los resultados.