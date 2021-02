¿Remedio casero con whisky es efectivo contra el resfriado?, responden expertos

Aquí te revelamos si es verdad que el whisky puede aliviar el resfriado, este es un remedio casero muy popular y en La Verdad Noticias lo dejamos ¡al descubierto!

¿Tomar whisky alivia o no el resfriado?

Uno de los remedios caseros para detener los síntomas del resfriado es tomar una taza de whisky caliente con canela, clavo, miel y limón, pero ¿realmente es efectivo?, al respecto el cirujano de NYC Surgical Associates, David Greuner, señaló que aun cuando las bebidas calientes no son la cura para esta enfermedad, indicó que:

“…los ingredientes de la bebida tibia alivian los síntomas del resfriado.”

Pues indicó que hay estudios donde se demuestra que el jugo de limón mejora la flema, mientras que el dolor en la garganta y la tos disminuyen con el consumo de miel, además de que el agua caliente puede hacer que la congestión nasal se alivie.

Cuida tu salud, los remedios caseros podrían ser contraproducentes. Foto: mujeresfemeninas.com

Sin embargo, la neumóloga del Hospital Alemán, Elisa Berhmann, que diferentes culturas le dan a ciertas bebidas beneficios a la salud, y ejemplificó que otros de los remedios caseros además del de whisky, es la infusión de miel, limón y jengibre para aliviar los síntomas del resfriado; sin embargo, comentó que:

“…no hay evidencia científica que respalde que tiene un efecto concreto positivo.”

La experta, también pidió tener cuidado con el consumo de alcohol, pues este es un diurético que extrae los líquidos del cuerpo, de ahí que recomendó mejor tomar bebidas sin este ingrediente si se tiene resfriado, y optar por el agua.

Otra de las doctoras que no está a favor de este remedio casero es Janette Nesheiwat, quien advierte que el consumo de alcohol no ayuda a calmar el resfriado y que adicionalmente puede causar:

Fatiga

Sequedad de boca

Dolor de cabeza

Estreñimiento

Deshidratación

Náuseas

Ahora ya lo sabes, muchos remedios caseros no están comprobados por la ciencia, así que no te automediques, mejor acude con un médico para un diagnóstico oportuno, especialmente en estos tiempos de pandemia, pues tal vez podrías estar enfermo de COVID-19 y no de un simple resfriado, ¡cuídate!

Con información de www.semana.com