Remedio casero con jengibre para aliviar la migraña

No hay estudios que demuestran que el jengibre para aliviar la migraña es igual de eficaz que los fármacos que se utilizan para este padecimiento, pero sí se ha comprobado científicamente que esta raíz ayuda a aliviar el dolor, las náuseas y los vómitos provocados por un ataque de migraña.

Al jengibre se le han atribuido propiedades medicinales desde hace siglos. Y una de las más conocidas es su capacidad para reducir el dolor y las náuseas, por eso tradicionalmente se ha recomendado para la migraña.

Si deseas conocer las propiedades del jengibre, a continuación La Verdad Noticias te comparte la forma en que esta raíz es capaz de aliviar la migraña y todos los malestares que desencadenan de este padecimiento.

¿Sirve el jengibre para aliviar la migraña?

Remedio casero con jengibre para las migrañas

Una revisión de estudios del jengibre realizada por investigadores del National Institute of Mental Health and Neurosciences De Bangalore (India) revela que la raíz de jengibre sí puede resultar un remedio casero eficaz para aliviar los síntomas de las crisis de migraña.

Así, resulta una buena opción para aquellas personas que, por cualquier motivo, no pueden tomar medicamentos indicados para la migraña aguda.

Propiedades del jengibre

El uso de la raíz de jengibre como especia picante es muy común en la cocina del Sur de Asia, pero esta planta crece en muchas partes del mundo y se ha utilizado tradicionalmente como remedio medicinal.

El jengibre contiene compuestos fenólicos, terpenos, polisacáridos, lípidos y ácidos orgánicos como el 6-gingerol. Sustancias químicas que, según señala el Dr. Chittaranjan Andrade, profesor de psicofarmacología clínica y neurotoxicología y autor del estudio, le conferirían los siguientes efectos:

Es antioxidante y disminuye los niveles de prostaglandinas (sustancias inflamatorias).

Reduce los niveles de lípidos y glucemia en sangre.

Es vasculo protector (protege las venas).

Reduce las náuseas y los vómitos asociados al embarazo, los tratamientos de quimioterapia o los mareos.

Alivia la dismenorrea (calambres menstruales severos y frecuentes y dolor relacionado con la menstruación).

También se ha planteado la hipótesis de los beneficios del jengibre para afecciones que van desde la rinitis alérgica, la dispepsia, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer

Asimismo, en neuropsiquiatría se especula sobre el papel del jengibre para reducir los síntomas de demencia. Sin embargo, tal vez porque alivia las náuseas y los vómitos, donde más se ha estudiado recientemente es en el contexto de la migraña

¿Cómo tomar el jengibre para aliviar la migraña?

¿Cómo utilizar el jengibre?

Las recetas más comunes han sido mezclar media cucharadita de jengibre molido en un vaso de agua y beber este 'jugo de jengibre'; o tomar una infusión caliente de jengibre preparada con una cucharadita de esta raíz recién molida.

El jengibre para aliviar la migraña pueden ser útiles como remedio casero para los pacientes que experimentan un episodio de migraña y que, por cualquier motivo, no tienen acceso, no pueden tomar o no tomarán tratamientos establecidos de primera línea. Las presentaciones que pueden utilizar son crudo o los extractos de jengibre comercializados.

