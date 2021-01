Relaciones sexuales en 2021, ¡Tendencias que elevan el placer al máximo!

Estas son las tendencias sexuales que marcarán este 2021 | yorokobu

Los comportamientos que evolucionan en la cama se llaman sex trends y evolucionan continuamente, este 2021, no será la excepción, este fin de año, la compra de juguetes sexuales incrementó a gran magnitud así que podemos ver cuál será la tendencia para este año.

En el sexo, las tendencias de 2019 estaban orientadas a las prácticas de bondage, mientras que en las predicciones de 2020 se hablaba de dos temas importantes: el respeto y el bienestar sexual.

QUIZÁ QUIERAS LEER:Sexo y menstruación, ¿puedes tener relaciones sexuales así?

LELO, la marca de juguetes sexuales de lujo, ha recogido las opiniones de expertos en el tema para identificar cómo serán nuestras relaciones sexuales en 2021.

Conoce las tendencias que pueden marcar tu vida sexual este 2021. foto: hearstapps

Placer femenino para el 2021

El 2021 será el año del clítoris, el placer femenino ha sido durante mucho tiempo objeto de una mayor atención también desde el punto de vista de la investigación, tanto científica como tecnológica. No en vano, existen juguetes eróticos específicos para la estimulación del clítoris.

La Dra. Laurie Mintz, autora de Becoming Cliterate y A Stired Woman's Guide to Apasionate Sex había anticipado la tendencia. Comenta que cree que el placer femenino y el clítoris se volverán menos tabú. Las mujeres se sentirán cada vez más cómodas con el uso de tecnología, en particular la enfocada al placer femenino, como los estimuladores del clítoris.

Más citas online

Las citas online se han convertido en una herramienta muy válida para combatir la soledad del encierro, los expertos predicen que incluso en 2021 las apps de citas tendrán otro aumento de demanda muy fuerte.

El fenómeno, también puede tener algunos aspectos positivos, como una comprensión profunda antes del encuentro en persona.

Sexo a distancia

El sexo a distancia se ha convertido en una experiencia más atractiva gracias a los juguetes sexuales con aplicaciones integradas.

Hola masturbación

Este año también se caracterizará por la recuperación del autoerotismo, muchas veces apoyado en juguetes sexuales, cuyas ventas ya han causado un gran estruendo.

TE PUEDE INTERESAR:Mitos sexuales de las mujeres cuando no tienen relaciones

La calidad por encima de la cantidad

Las estadísticas de los últimos años muestran que, contrariamente a las expectativas, se tienen menos relaciones sexuales hoy que en años anteriores. Es probable que la tendencia continúe, según un estudio de la Universidad Estatal de San Diego.

De hecho, los millennials tienen más dificultades para tener una vida sexual más regular: el 15% aseguró no haber tenido relaciones sexuales en el último año. Si quieres saber más de temas de sexualidad, checa en La Verdad Noticias.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.