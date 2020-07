Relaciones: ¿Cómo saber si tu ex te extraña? ¡estas son las señales!

Señales para saber si tu ex te extraña. Foto:Ricamente

Las rupturas de las relaciones a veces son buenas y otras malas, puede que separarse de una persona le sirva para reflexionar y darse cuenta que te extraña y no puede vivir separados, aunque por el otro lado, si las cosas realmente terminaron, no te aferres a tu ex y mejor olvidalo, ya que a la larga no será bueno para tu estabilidad emocional. A continuación te hablaremos de las señales para saber en qué punto estas tu.

Lo mejor que puedes hacer es ser realista. No endulces la verdad en tu relación porque necesitas ser honesto contigo mismo por encima de todo. Cuando entiendes dónde está tu verdad, entonces puedes ver que hay alguien por ahí que te tratará mejor que tu ex.

Señales de que tu ex volverá. Foto: Cuerpomente

Solo tienes que permitirte sentir sus sentimientos y si sabes que lo que tienes con esta persona es real y no sientes que está terminado, entonces probablemente haya más en su relación por venir. Simplemente déle a su pareja algo de espacio y cualquier tranquilidad que pueda necesitar para sentirse cómodo al volver con usted.

Señales de que tu ex volverá

No salen con nadie

Todavía tienen planes juntos

Con frecuencia te envían mensajes de texto

No te están devolviendo tus cosas

Están en una relación de rebote

Están saliendo con tu polo opuesto

Rompiste en buenos términos

Te llaman cuando están borrachos

Todavía están en contacto con tus amigos

Te han dicho que no están contentos desde que rompiste

Te separaste debido a la distancia entre ustedes

Hacen excusas para verte

Su madre te llama y dice que su hijo te extraña

Te envían largas respuestas a tus textos

Sus amigos hablan de ti

Te tratan bien

Te acechan en las redes sociales

Te cuentan sus sueños, metas y planes para el futuro

No cambian

Responden su llamada de inmediato

Señales de que tu ex volverá. Foto: La prensa gráfica

Señales de que no volverá tu ex

Estas son algunas de las señales que le indican que su pareja se fue para siempre.

Está en una nueva relación

Se aleja

Él no tenía amigos en todas las cuentas de redes sociales

Hace un esfuerzo por no estar en los mismos lugares que tú

Él te evita

Has devuelto todas las cosas que dejó en tu casa

Él te anima a salir con otras personas

Te dice que se acabó y que no hay posibilidad de recuperarlo

Cortó todo contacto

No te llama todos los días

Cambió su estado de Facebook

Él bloqueó tu número de teléfono

Él no responde a tus mensajes

No quiere ser amigo

Él te habló sobre la ruptura

Las rupturas son difíciles, pero engañarse solo prolonga el dolor y la miseria. A veces solo tienes que volver a subir, aceptar que tu relación ha terminado y luego seguir adelante. Solo debes darte cuenta de que no te merecían porque si realmente te vieran por lo que eres, no se habrían ido tan fácilmente.