Relación: Razones por las que un hombre no se compromete

Las principales razones por las cuales los hombres no se comprometen están en gran medida dentro de sí mismo, te decimos cuáles son esos motivos que le impide dar el paso al compromiso en una relación.

Para empezar, necesita tener cosas específicas alineadas y organizadas dentro de su propia vida para sentirse completamente abierto a una mujer y poder elegir, sin importar cuán buena sea su forma para él.

Razones para no comprometerse

Aun no esta lista la vida

La mayor parte del tiempo, nuestra obstinada pero misteriosa incertidumbre sobre los sentimientos hacia posibles parejas para una relación tiene muy poco que ver con sus características físicas o cualidades personales (por mucho que nuestras mentes lo hagan parecer de esa manera). La verdadera razón es a veces porque no hemos salido lo suficiente, hemos viajado lo suficiente o simplemente no hemos vivido lo suficiente. Nuestras vidas no están listas para el compromiso, punto.

Necesitas desarrollar un mejor sentido de lo que quieres, en general, para evitar que las opiniones y preferencias de otra persona empañen las nuestras.

Misión de la vida

Hay una regla no escrita que dirige la vida de un hombre: su misión es lo primero, sobre todo lo demás. Si un hombre aún no se ha identificado y ha ganado tracción en su misión, intuitivamente sentirá que falta algo y sentirá que una relación podría interponerse en su vida.

Eso no quiere decir que los hombres aún no se relacionen sin conocer su misión. Pero si ese es el caso, a menudo no se sienten realmente satisfechos o no duran mucho. Es más frecuente que necesite el espacio soberano para volar solo para sumergirse completamente en esta búsqueda, antes de emerger con más apertura para unir fuerzas con una mujer y fusionar sus viajes.

No está seguro si encajaras

Si bien la imaginación de las mujeres podría incluir más automáticamente al hombre en su futuro, y cómo resolverlo, el hombre a menudo se preguntará si es adecuado o no, y experimentará con los bordes de todas sus piezas de rompecabezas. Los hombres están tratando de ver si la mujer encaja en la imagen que tiene para su vida. Está evaluando y reevaluando si su personalidad y preferencias encajarán o no en su estilo de vida y objetivos.

Hablar sobre lo que cada uno quiere y ser sincero sobre el compromiso desde el principio es genial. Pero usar un ultimátum demasiado pronto, antes de que pueda reunir suficiente información y escuchar su instinto, puede interferir con su conexión.

Miedo

El miedo influye en algunos aspectos de los puntos anteriores, como si los dos son iguales o no, pero también tiene muchas formas más específicas que se destacan por sí mismas. A menudo no elegimos caminos en la vida, o personas, porque tememos las posibles consecuencias negativas y los futuros escenarios indeseables de tomar esa decisión.

Por ejemplo, un hombre puede evitar la relación porque tiene miedo del dolor de la ruptura, o la ruina financiera y las complicaciones familiares del divorcio. Puede tener miedo de perder el sexo y la novedad sexual. Puede tener miedo de perder su libertad y sentido de sí mismo.

Si bien algunas de estas cosas son en realidad posibles resultados, todos estos temores apuntan a un problema mayor: está dejando que su mente esté dominada por el miedo y no confía completamente en sí mismo. De la misma manera que podemos ser inteligentes con nuestro dinero para evitar la bancarrota, también podemos tomar medidas para garantizar el éxito de nuestro amor.

Si amas y admiras a un hombre, pero sientes que cualquiera de los problemas anteriores se interpone en su habilidad para comprometerse, puede ser difícil dejarlo ir. Puede esperar que el próximo mes cambie de opinión repentinamente, o que pueda cambiarlo por él. Pero la mayoría de estas cosas requieren un trabajo que requiere voluntad y tiempo, y no se puede hacer de la noche a la mañana.