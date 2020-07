Relación: ¿Cuál es la frase que los hombres odian escuchar?, según investigación

Frase que los hombres odian escuchar. Foto: Psicoactiva

Hay una frase en particular que los hombres parecen sentir más odio cuando se dice en una relación, esa frase es "Necesitamos hablar", le llamamos a eso la frase que lanzó mil rupturas y ha sido resultado de una investigación.

Es bastante fácil temer la conversación que sigue una vez que alguien dice esas cuatro palabras, de acuerdo con los resultados de una investigación se mostró que un enorme 89% de los hombres asumen lo peor cuando su pareja les dice "Hablemos", mientras que, en comparación, sólo el 61% de las mujeres hacen lo mismo.

Frase odiada por los hombres

En el libro de 2009 de Steve Harvey, Act Like a Lady, Think Like a Man , explica cómo los hombres detestan tanto estas palabras.

Steve Harvey menciona que para un hombre pocas palabras son tan amenazantes como esas cuatro, especialmente cuando una mujer es la que las dice y está en el extremo receptor. Esas cuatro palabras pueden significar solo dos cosas para los hombres: o hicimos algo mal o peor aún, literalmente solo quieres hablar.

Harvey concluye escribiendo que por supuesto, sería muy útil que las mujeres dejaran de abrir la conversación con 'tenemos que hablar'. En el momento en que dicen eso, las defensas suben, las herramientas de reparación salen, el sudor comienza a rodar, y corremos a través de los eventos de las últimas semanas, tratando de descubrir qué se hizo mal, cuándo, y cómo se arreglara para que ya no esten en problemas.

Solución en pareja a la frase

Steve ofrece una solución para usar una frase diferente para comenzar la conversación, como "Cariño, mira, nada está realmente mal, solo quiero decirle algo a alguien". Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Intenta encontrar una nueva forma de iniciar conversaciones difíciles.

Curiosamente, las mujeres son más agresivas cuando se trata de resolver problemas de relación; Más de la mitad de ellos 54% quiere enfrentar el problema de frente y discutirlo de inmediato. Mientras tanto, el 44% de los hombres quieren evitarlo.

Sin embargo, antes de condenar a los hombres por no querer lidiar con los problemas, vale la pena mencionar que el 40% de los hombres admite haber perdido el control de las emociones durante una conversación intensa, por lo que tal vez los muchachos nos están ahorrando la lucha de una conversación acalorada.

Mantener una buena comunicación con su pareja es crucial si también desea mantener una buena vida sexual. El 32% de las mujeres y el 28% de los hombres tienen menos probabilidades de estar interesados en tener relaciones sexuales cuando no se comunican bien entre sí.

Te dejamos un video para que sepas que más odian los hombres de las mujeres.