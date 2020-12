Reinal Isabel II, perdió a su amado VULCAN, uno de sus perros corgis

El perro Vulcan de la Reina Isabel II falleció este 2020. Foto: www.revistavanityfair.es

Como sabes la Reina Isabel II ha tenido desde 1945 cerca de 30 perros corgis, y este 2020, ha tenido que enfrentar la pérdida de su amado Vulcan una de sus queridas mascotas, ¡aquí te damos los detalles!

Reina Isabel pasará Navidad sin su perro Vulcan

El 2020 no ha sido fácil para nadie, y es que el mundo colapsó luego de que la pandemia del COVID-19 se disparara casi a comienzos del año, dejando a todos en cuarentena, y la realeza británica no fue la excepción, de ahí que la Reina Isabel II, también tuvo que acatar la sana distancia y todas las medidas para prevenir el riesgo de contagio; sin embargo, aunque no ha padecido de la terrible enfermedad, esto no la ha salvado de perder a su amado Vulcan.

La Reina Isabel II vivirá una Navidad muy distinta este año, luego de 30 años, pasará por primera vez las fiestas decembrinas en el Castillo Windsor, pero además no podrá contar con la presencia de su familia completa, y por si esto fuera poco, tampoco con su perro Vulcan, quien ha muerto recientemente, este provenía de la cruza de un dauchsund y un Pembroke Welsh Corgi, y ahora solo tendrá la compañía de Candy, quien es de la misma raza.

Los perros corgi se han convertido en símbolo de la Reina Isabel. Foto: glamour.mx

Se sabe que la Reina Isabel II siempre ha estado apegado a sus perros corgis, una raza que se ha convertido en uno de sus distintivos, incluso se ha revelado que suele hacerse cargo de ellos de forma personal; sin embargo, corren rumores de que los dejará de criar, ya que debido a que es cada vez más grande, no quiere tener más y dejarlos solos cuando fallezca.

En La Verdad Noticias te recordamos que Willow, uno de sus corgis falleció hace 2 años víctima del cáncer, y fue la representante de la 14° generación de la raza que en un inicio la Reina Isabel II comenzó con Susan, y que le dieron como regalo por su cumpleaños 18 en 1944.

Candy y Vulcan, quien recientemente murió, descendieron de Willow, y nacieron los corgis de la Reina Isabel II se aparearon con los Pipkin, un dachshund que pertenecía a la Princesa Margaret.

Una de las escenas que han quedado guardadas en la memoria de todos, de la Reina Isabel II y sus perros corgis, es aquella que protagonizó con ellos junto con James Bond, la cual se dio en el marco de la celebración de los Juegos Olímpicos realizados en Londres, ¡fue un momento inolvidable!

