Reina Letizia y su outfit que es perfecto para el trabajo. (Foto cortesía Publimetro)

Pese a que en las últimas semanas los outfits de la Reina Letizia han sido muy sonados por sus tonos oscuros y el estilo de estos,muy sobrios como muchos lo señalan, es una de las mujeres de la realeza que se caracteriza por sus grandes looks. Un claro ejemplo de esto es el outfit que lució hace unos días y que es perfecto para el trabajo.

Outfit de la Reina Letizia

Sí, en diversos días de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, la Reina Letizia portó algunos outfits que estuvieron muy cargados de seriedad, aspecto que fue comentado entre las personas y algunos explicaban que qué era por el clima de la situación, sin embargo hay otros que se se llevan muchas estrellas y que son perfectos para el trabajo.

Así es, si eres amante de las personas que gustan de las combinaciones que son perfectas para acudir a la oficina, seguramente este outfit llevó la madre de Leonor de Borbón y Sofía de Borbón te encantará y no dudarás en llevarlo; lo mejor de todo es que tiene un súper estilo y por ende no es como los looks de oficina que son convencionales.

Outfit para el trabajo

Tras lo anterior,si eres de las mujeres que gustan de dichos outfits y aún más te encanta el color negro, sin duda alguna este que lució la Reina Letizia podría ser una gran opción para ti: Consta de unos pantalones culottes negros, una pieza estilo Chanel en color gris y unos tacones altos.

Nada más y nada menos este inigualable outfit que es perfecto para el trabajo, fue portado por la Reina Letizia para acudir a una reunión con el Consejo Científico del Instituto Real de Elcano; a este también asistió el Rey Felipe VI, y en esta participaron en una videoconferencia sobre el impacto global de la pandemia de Covid-19 en dichas instalaciones.