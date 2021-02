Reina Letizia y el vestido rojo de Massimo Dutti ¡qué no fue tendencia!

¿El “efecto Reina Letizia” se ha acabado?, como sabes esta ‘royal’ española es considerada un verdadero icono de moda, así que cada vez que usa una prenda nueva, esta termina por agotarse en cuestión de horas; sin embargo, en su última aparición pública, usó un vestido rojo de Massimo Dutti, y aunque realmente es hermoso, ¡todavía está disponible en todas las tallas!, ¿qué sucede?, ¿por qué no fue tendencia?

¿Letizia ya no tiene efecto en la moda?

Toda firma sueña con ser parte del glamoroso y sofisticado guardarropa de la Reina Letizia, pues generalmente, crea tendencias que son todas unas gangas para las firmas de moda; sin embargo, en está ocasión, esta estrategia que antes era infalible ha fallado, pues el vestido rojo que usó hace poco de Massimo Dutti, simplemente ¡no impactó!

Reina Letizia y el vestido rojo de Massimo Dutti. Foto: marie-claire.es

El vestido rojo en cuestión tiene una falda evasé, se ajusta en la cintura y tiene cuello alto, pero eso no es todo, es una prenda de edición limitada de Massimo Dutti, así que se esperaba que rompiera récord de ventas, pero aun cuando lo usó la Reina Letizia, ¡no fue así!, pues aún se puede encontrar fácilmente en las tallas 34 a la 42, algo que en ocasiones pasadas sería imposible, pues todo se agotaba en horas.

Aunque, aún no está claro por qué el hermoso vestido rojo de Massimo Dutti no fue tan deseado, todavía no se puede decir que el “efecto Letizia” haya terminado, pues solo cabe recordar que el Día de la Pascua Militar hizo su primer estreno del año, se trata de una prenda de la firma de moda Maksu, una blusa blanca que se agotó casi de inmediato luego de que le fue vista llevándola.

En La Verdad Noticias te revelamos que una de las posibles causas por las que Massimo Dutti no tuvo éxito con su vestido rojo puede ser debido a la pandemia del COVID-19, cabe recordar que esta ha creado crisis económicas y ha impactó mucho al sector textil, así que muy pocas personas han optado por seguir las tendencias, así que tal vez esto pasó con esta nueva prenda que estrenó la Reina Letizia.

Además, es importante mencionar que, luego del fallido plan de Massimo Dutti, la firma de moda decidió rebajar el precio, y es que ahora se puede conseguir en tan solo 59,95 euros, algo así como 1505.80 pesos mexicanos.

Con información de lecturas.com