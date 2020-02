Reina Letizia y algunas de las exigencias en la escuela de sus hijas. (Foto cortesía El Español)

Cada integrante de la realeza se ha caracterizado por algún aspecto, tal como sucede con la Reina Letizia, quien ha dejado muy en claro la educación que les brinda a sus hijas y por ende la que quiere para ellas, sin embargo ciertas actitudes suelen ser molestas para algunos padres de familia que llevan a sus hijos a la escuela donde acuden las menores de edad.

Reina Letizia y la situación en la escuela

Así es, de acuerdo con el periodista especializado en la Casa Real Jaime Peñafiel, dio a conocer una situación que viven algunas mamás en el colegio de Leonor y Sofía, tras ciertas cosas que pide la Reina Letizia.

“Las madres del colegio de las Infantas están hartas de Letizia y sus hijas. No paran de pedir un trato especial y hasta se ha llegado a solicitar que la heredera al trono reciba la reverencia de sus compañeros”, asegura.

Reina Letizia y algunas de las exigencias en la escuela de sus hijas. (Foto cortesía Lecturas)

De igual forma el “Diario Gol” explicó que en las redes sociales y en los foros se han desatado diversos comentarios respecto a esta situación, en donde pintan el panorama el cómo ven las cosas ante las diversas peticiones por parte de la Reina Letizia:

“¿Felipe VI no pasa vergüenza?”, “¿Reverencias en el cole? ¿Estamos locos o qué?”, “Para eso que las eduquen en La Zarzuela” o “Si quieren que sus hijas se mezclen con ‘la plebe’ al menos que se dejen de este tipo de tonterías”.

Reina Letizia pide que cambien el menú

Cabe mencionar que esta situación no ha sido la única en relación a la Reina letizia y este panorama, puesto que Jaime Peñafiel explica que “Letizia exigió cambiar el menú, con abundante cantidad de verduras y hortalizas. Esto no ha gustado a muchas madres que no se explican por qué sus hijos tienen que comer eso porque quiera esa señora”.

Reina Letizia y algunas de las exigencias en la escuela de sus hijas. (Foto cortesía Lecturas)

