Reina Letizia se vuelve TENDENCIA por dejar sus CANAS ¡al descubierto! (Fotos)

La Reina Letizia siempre está en la mira de todos, pues es una figura de autoridad en la moda, de ahí que cada uno de sus outfits sean juzgados de pies a cabeza, y se han enamorado de sus looks cómodos, formales y serios, pero en esta ocasión, fue no su estilo el que se robó la atención, sino sus ¡canas!, aquí te decimos cómo pasó y por qué es tendencia, ¡tienes que ver las fotos!

Reina Letizia presume con orgullo sus canas

La soberana de España, la Reina Letizia es conocida por ser práctica y lucir siempre los más natural posible, pero en está ocasión sorprendió a todos por algo peculiar que decidió hacer, pues dejó sus canas ¡sin teñir!, así es, está ‘royal’ se dejó de pintar el cabello creando polémica entre sus seguidores.

Reina Letizia dejó ver sus canas y se hizo tendencia. Foto: diariodesevilla.es

En La Verdad Noticias te revelamos que las fotos que se han hecho tendencia, muestran a la Reina Letizia cuando asistió el 2 de febrero al evento benéfico de la Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción a la que fue invitada, en estas la ‘royal’ aparece con un outfit serio y formal donde no se puede evitar ver que su melena tiene mechones de canas, ¡impactante!

El outfit de la Reina Letizia fue sin duda un gran acierto, pues aún con canas o sin canas al descubierto lució como toda una mujer empoderada con un look total black compuesto por unos mocasines negros de Hugo Boss, un pantalón y jersey que combinó perfectamente con un abrigo jaspeado en blanco y negro de la diseñadora Nina Ricci.

Aunque, hay quienes calificaron a la Reina Letizia como “descuidada” por el hecho de no pintarse sus canas, mucho otros la llenaron de halagos, pues así no solo se ve más natural aseguraron, también luce “maravillosamente imperfecta”, “deslumbrante” y “empoderada”, cabe destacar que no es la única mujer que ha hecho esto, también Kate Middleton, Salma Hayk, Eva Longoria, Carla Bruni y otras tantas famosas han decidido mostrar con orgullo sus mechones gris, ¿te animas a copiarles?

