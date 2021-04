Reina Letizia inspira a Edurne de 'Got Talent' ¡con esta joya!

Edurne de 'Got Talent' añadió a su look un complemento fetiche de la Reina Letizia, así es, la cantante optó por llevar una joya muy parecida a la de la madre de la Princesa Leonor que llenó de brillo su look y robó toda la atención de la semifinal del programa televisivo, esto fue considerado un guiño a la ‘royal’ más elegante de España.

Como sabes la esposa del Rey Felipe VI de España, es conocida por siempre llevar looks elegantes que enamoran, de ahí que es usual que sus seguidores que también son celebridades la tomen como referencia para crear sus outfit, y ahora fue la presentadora española quien lo hizo ¡perfectamente!

Como sabes la mamá de la Princesa Leonor es la 'royal' más elegante, ahorradora y moderna, y ahora recibe el guiño de la cantante gracias a que usó uno de los pendientes que suele usar en sus looks.

Edurne le copia los pendientes a Letizia

Los pendientes Gold and Roses de la Reina Letizia. Foto: El Español

Aunque no se ha verificado por completo, los pendientes de la cantante española son muy parecidos a los de la madre de la Infanta Sofía, quien suele llevar un diseño casi idéntico en diamantes y oro blanco, los cuales pertenecen a la marca Gold and Roses.

De acuerdo con la firma, el diseño de los pendientes de la ‘royal’ está inspirado:

“...en las dagas de los guerreros árabes.”

El valor de estas joyas es de aproximadamente mil 985 euros, algo así como 47616.62 pesos mexicanos, pero claro, valen por completo la pena, pues no importa con qué outfit los lleves, añaden el brillo necesario para impresionar a cualquiera, ¿te atreves a llevarlos?

Ahora ya lo sabes, la Reina Letizia tiene tan buen gusto que incluso Edurne de 'Got Talent' le envió un guiño de estilismo al usar una de sus joyas favoritas, unos pendientes elegantes y llenos de brillo que la llenaron de halagos durante la semifinal.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Con información de lecturas.com