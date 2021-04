Reina Letizia: este sérum de vitamina C es su secreto para rejuvenecer

Protegerte contra el fotoenvejecimiento, eliminar manchas, tener una piel luminosa y rejuvenecer será más fácil que nunca si usas el sérum de vitamina C que la Reina Letizia tiene como favorito, o al menos eso es lo que dicen los rumores, y no es de extrañar, pues este producto es simplemente ¡muy efectivo!

Reina Letizia y su sérum fovorito de vitamina C

La Reina Letizia pocas veces usa un maquillaje sobrecargado, se puede decir que opta por aquel que es más natural, lo que permite que el mundo disfrute de la salud de su piel, la cual se mantiene así gracias a su estricta alimentación y por supuesto a sus productos de belleza, donde el sérum de vitamina C es clave para rejuvenecer, y ella sabe ponerlo a su favor.

Cuidar la piel es básico para lucir hermosa todos los días, algo que la Reina Letizia nunca olvida, y ahora ha encontrado el producto ideal para su rutina de belleza de la mañana, se trata de un sérum de vitamina C que es uno de los más famosos, recomendados y vendidos debido a que es muy eficaz para cuando se trata de rejuvenecer, pero ¿cuál es?

CE Ferulic de Skinceuticals, es el sérum de vitamina C que la Reina Letizia usa para cuidar su rostro, y no es la única que opta por él, ya que al momento no sabe que alguien se queje de este maravilloso producto que simplemente hace su trabajo con esmero.

CE Ferulic de Skinceuticals. Foto: encremadas.com

En La Verdad Noticias te revelamos que el sérum de vitamina C que ha fascinado a la Reina Letizia es un protector muy alto contra el fotoenvejecimiento, aporta luminosidad a la piel y la reafirma, además ayuda a suavizar las arrugas, y todos gracias a sus componentes que son los siguientes:

15% de ácido L-ascórbico

1% de alfa-tocoferol

0,5% de ácido ferúlico

El CE Ferulic de Skinceuticals, es ideal para poner a raya el envejecimiento y es perfecto para la piel normal, sensible o seca, pues deja la piel firme y tersa, y la Reina Letizia es ejemplo de su gran efectividad, eso sí, todo tiene un precio y es producto no se anda por las ramas, sabe que vale cada centavo, así que no es nada barato pues vale 156,55 euros algo así como 3739.77 peso mexicanos, ¿te atreves a comprarlo para rejuvenecer?

