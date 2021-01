¿Reina Letizia es muy estricta?, conoce las revelaciones de su ex empleado

Reina Letizia. Foto: www.lecturas.com

La Reina Letizia Ortíz tiene una personalidad que se distingue por su humor particular, incluso se sabe que suele ser muy estricta, pero no se tenía información tan corroborada como la que ha revelado uno de sus ex empleados de la realeza que trabajó en el Palacio, quien también reveló algunas de sus manías, ¡aquí te lo contamos todo!

Reina Letizia: ¡ex empleado la deja al descubierto!

De acuerdo con el ex empleado de la Reina Letizia Ortíz, todos consideran a la ‘royal’ como una persona muy seria, aunque detallan que, de un gran corazón, sí, pese a que su esposo, el Rey Felipe VI y ella sean muy recatados con su vida personal, y más con la de sus dos pequeñas, ahora estos detalles sobre su vida han salido a la luz.

Se ha sabido gracias a esta fuente que la primera vez que la Reina Letizia pisó el Palacio se dedicó a preguntar a cada uno de los miembros del personal su función en la vivienda real, incluso se interesó por saber desde hace cuánto trabajan ahí.

Lejos de tener la intención de vigilar a sus empleados, la Reina Letizia se preocupa porque todo este hecho de la forma correcta, y es tan estricta con su salud que de acuerdo con sus allegados ha hecho que la cocina del Palacio se transforme por completo.

Reina Letizia tiene un gran corazón. Foto: ecestaticos.com

Y un ejemplo de ello, es que solicitó de inmediato que la comida que sirvieran incluyera, pescado, legumbres, frutas y vegetales, ya que son parte de su dieta y le encanta comer de forma sana, ¡enhorabuena!

Otra de las estrictas reglas de la Reina Letizia sobre su dieta, es que esta no incluye alimentos industrializados ni carnes rojas, así que la cocina real se ha tenido que adaptar, y para ello el Palacio contrató al chef de dos estrellas MIchelín, Ramón Freixa, teniéndolo a él a cargo de su alimentación, la comida que se sirve es mediterránea y sana, pues el ex empleado, señaló que:

"Los platos están llenos de verduras, pescado y legumbres."

Así que, quedan fuera completamente los refrescos, los alimentos fritos y procesados, algo que sin duda le aporta mucha salud.

Por otro lado, en La Verdad Noticias te decimos que el ex empleado señaló que muchas cosas han cambiado en la familia real con los 16 años de matrimonio que ya llevan la Reina Letizia y el Rey Felipe IV, especialmente en la ‘royal’ se puede notar que ahora usar maquillaje más marcado que antes, aunque no deja de ser formal y sobrio.

