Reina Isabel y la dolorosa prohibición a los Duques de Sussex. (Foto cortesía ViveUsa)

Al parecer Meghan Markle y el Príncipe Harry no han iniciado del todo bien este 2020, puesto que desde que renunciaron como miembros senior de la Familia Real Británica se han suscitado una serie de situaciones un poco incómodas.

Kate Middleton y Harry sin marca

Un claro ejemplo de esto es es lo que hace unos días una fuente cercana a la familia real, en donde explicó que “la Reina espera que todos se pongan de acuerdo cuando Harry regrese a Londres en marzo, aunque todavía hay tensión a puerta cerrada”. Hay que recordar que William y Harry rompieron su estrecha relación fraternal.

Por ello esto será un momento no muy agradable para los los Duques de Sussex,y seguramente para Kate y William, puesto que el plan de la Reina Isabel, para superar el Megxit es que las dos parejas puedan posar juntos, cómodos y frescos.

Reina Isabel y la dolorosa prohibición a los Duques de Sussex. (Foto cortesía TN)

Tras este contexto, y retomando que Meghan y Harry no han iniciado muy bien este año, es que las represalias por la decisión de los Duques de Sussex, puesto que la Reina Isabel tomó una decisión que al parecer afectará sus finanzas.

Marca Sussex Royal

Así es, seguramente recordarás la marca estaban desarrollando y que pensaron que les dejaría mucho dinero: “Sussex Royal”, sin embargo esto ya no podría pasar, puesto que a partir de los siguientes días ya no podrán utilizar la palabra “Royal” (Realeza Real) en sus comunicados, puesto que ya no forman parte de ella desde el 8 de enero cuando decidieron alejarse de las responsabilidades que conllevaban formar parte de la Familia Real Británica; información Infobae.

Cabe mencionar que de acuerdo con un portavoz dio a conocer al Daily Mail, que “simplemente no puede usar esa palabra porque ya no pertenecen a la Realeza”; el registro “Sussex Royal” fue adoptado hace un año.

Reina Isabel y la dolorosa prohibición a los Duques de Sussex. (Foto cortesía T13)

