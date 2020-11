La Reina Isabel II y el significado de sus sombreros. Foto: www.rfi.fr

En La Verdad Noticias te hemos revelado anteriormente que la Reina Isabel II tiene muchos sombreros, pero no es la cantidad, el diseño o el color lo que más te impactará, pues debes saber que estos accesorios de la soberana británica tienen detrás un significado particular para ser usados, ¡conoce los detalles!

Reina Isabel y el significado de sus sombreros

Muy pronto la Reina Isabel II cumplirá 70 años de ser soberana del Reino Unido, y como seguro has notado en estas siete décadas, difícilmente se le ha visto un outfit que no vaya complementado con un sombrero, y esto tiene detrás un significado oculto.

De acuerdo con Elizabeth Holmes, una periodista de moda la Reina Isabel II tiene muchas razones de peso para llevar siempre sombrero, de ahí que es un accesorio indispensable en todos sus outfits, y estos fueran reveladas en el libro “HRH: So Many Thoughts on Royal Style”, escrito por ella misma, ¿ya lo has leído?

Reina Isabel II con sombrero. Foto: www.leonoticias.com

Es importante destacar que pocas mujeres a menos que deban usarlo por razones laborales llevan consigo sombreros como lo hace la Reina Isabel II, así lo indicó el periodista Robert Lacey, pero, además, señaló que la soberana de Reino Unido lo usa como un accesorio que muestra que está para servir a su nación.

Además, Lacey, comentó que la razón de los colores intensos que la Reina Isabel II usa en sus presentaciones oficiales tienen la finalidad de ser más visible para sus súbditos, ya que suele estar en público frente a muchas personas, y estos tonos ayudan a que la ubiquen mejor a lo lejos.

Por otro lado, Elizabeth Holmes, comentó que el estilo de la Reina Isabel II evolucionó poco a poco, desde su infancia hasta su coronación, la cual se llevó a cabo en 1953, cuando justamente los abrigos de colores vibrantes eran una tendencia, ¿habrá sido esta su principal influencia?

