Reina Isabel: ¿podría tener síndrome del corazón roto tras la muerte de Felipe?

El 20 de noviembre de 1947 fue la fecha de la boda entre la Reina Isabel II y el Duque de Edimburgo; sin embargo, el pasado 09 de abril de este 2021 el matrimonio quedó incompletó cuando su esposo falleció a la edad de 99 años, y ahora, sin su casi eterno compañero ¿qué le espera a la soberana?, será que ¿podría estar sufriendo el síndrome del corazón roto?, pues se dice que este afecta a las personas que quedan viudas, ¡conoce los detalles!

Síndrome del corazón roto

La revista Current compartió la opinión de un cardiólogo en el 2018, quien dijo que la salud del largo plazo puede tener como factores el matrimonio y la calidad de la relación de pareja, pues esto se vincula con:

El funcionamiento cardiovascular

Neuroendocrino

Inmunológico

Ante esto, mucho se preguntan qué pasará con la salud y la vida de la Reina Isabel II, ahora que “su roca” no estará más para sostenerla, pues muchos estudios revelan que hay consecuencias series dada por el efecto de la “viudedad”, algo que se da de forma independiente a la relación de pareja, es decir, que no importa si se llevaban bien o mal, al estar siempre en convivencia hay consecuencias nocivas cuando una de las partes muere.

Reina Isabel II. Foto: lavanguardia.com

Uno de los tantos estudios fue publicado en el 2006 en The New England Journal of Medicine, donde se dice que la pérdida de una pareja es una de los eventos más estresantes que hay en la vida de una persona, y que el riesgo de que la pareja sobreviviente muera o enferme es alto, especialmente en los primeros 30 días, aunque esto se puede prolongar hasta dos años después, ¿será que la Reina Isabel II pueda estar en peligro?

En La Verdad Noticias te revelamos que, cuando en una pareja longeva uno de los miembros muere, quien sobrevive puede sufrir del corazón roto o cardiomiopatía de takotsubo, y esta consiste en una cardiomiopatía inducida, la cual se presenta cuando se viven momentos de mucho estrés emocional, pero por suerte casi siempre es reversible, sería posible entonces ¿que la Reina Isabel II la esté sufriendo tras la perdida de Felipe de Edimburgo?

El síndrome del corazón fue descrito en los años 90’s, pero fue en el American Heart Association en el 2006 que se añadió en la lista de cardiopatías como una cardiomiopatía adquirida primaria, y se caracteriza por ser una forma de bombeo del ventrículo izquierdo durante la sístole cambia causando disnea, lo que puede acompañarse con dificultad para respirar, y si esto le sucede a la Reina Isabel II, ¿podrá superarlo?

Con información de www.lavanguardia.com