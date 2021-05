Reina Isabel "no es la misma" tras la controversia con el Príncipe Harry

El príncipe Harry ha sido calificado de "despiadadamente cruel" con la reina Isabel que lo "adora", por su continua visión condenatoria de la vida como miembro de la realeza mientras lucha por arreglárselas sin Felipe, dijo un experto del Palacio.

El duque de Sussex habló una vez más enérgicamente de cómo le disgustaba vivir la vida en la mirada pública como miembro de la Familia Real en una nueva entrevista de podcast con el actor Dax Shepard que te compartimos en La Verdad Noticias.

Fue criticado por los fanáticos de la realeza después de la charla íntima en el Armchair Expert donde Harry comparó su vida con The Truman Show, la popular película protagonizada por Jim Carrey, o como "vivir en un zoológico".

Reina Isabel herida por comentarios de Harry

Reina "adora" a Harry y esta desolada por su distanciamiento con la familia

La experta real Angela Levin también sintió que Harry era egoísta por sus comentarios, especialmente con la Familia Real llegando a un acuerdo con la muerte del Príncipe Felipe.

Ella le dijo a Good Morning Britain: "Esta falta de comprensión de la posición de cualquier otra persona, para el Príncipe Carlos, quien, como vimos cuando tuvo lugar el funeral, estaba absolutamente devastado por perder a su padre".

"Y la Reina Isabel, a los 95 años, fue valientemente a abrir el Parlamento de nuevo, pero se notaba que no era la misma Reina. Está desesperadamente triste, adora a Harry y el príncipe Carlos ha hecho todo lo posible. Por lo tanto, es indescriptiblemente cruel".

¿Harry se aleja de la Reina Isabel?

Harry asegura que solo mantiene la comunicación de su familia

Harry y Meghan dejaron el Reino Unido y se mudaron a California y él adoptó el estilo de vida de las celebridades con apariciones regulares en los medios. Juntos, han llegado a acuerdos para tener proyectos con Netflix y Spotify.

La pareja está actualmente esperando su segundo hijo y Harry también usó la entrevista con Shepard para decir que no quería transmitir los problemas que tenía como miembro de la realeza y en la mirada de los medios, a sus hijos.

El príncipe Harry dice que renunció a la familia real por los Estados Unidos debido a lo que le hizo a su madre, la princesa Diana. También habló sobre la impotencia que sentía en su papel de miembro de la realeza y que sabía que no era la vida que quería llevar a los 20 años.

El duque de Sussex habló sobre sus propias luchas al crecer en el centro de atención y dijo que cuando tenía 20 años "sonreiría y lo soportaría", pero sabía que no quería el papel para él.

"No quiero estar aquí, no quiero estar haciendo esto, mira lo que le hizo a mi madre. ¿Cómo voy a establecerme y tener una esposa y una familia cuando sé que va a suceder de nuevo. He visto detrás de la cortina."

Harry también recordó cómo después de buscar terapia para sus problemas de salud mental, sintió que una "burbuja estalló" y su cabeza estaba "fuera de la arena", pero no relató como se encuentra su relación con la Reina Isabel.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.