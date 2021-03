Reina Isabel II es bisabuela de nuevo, nace tercer hijo de Zara Tindall

La Princesa Ana, hija de la Reina Isabel II, fue convertida en abuela por tercera vez, pues su hija Zara Tindall dio a luz a su tercer hijo con Mike Tindall, exestrella del rugby, y se trata de un pequeño cuyo nombre es Lucas Philip Tindall, ¡conoce todos los detalles!

Zara Tindall tuvo a su tercer hijo

Lucas Philip Tindall, nació el 21 de marzo con un peso de 3 mil 800 kilos en la casa que Zara Tindall y Mike Tindall tienen la gran finca Gatcombe Park, lugar que fue obsequiado por la Reina Isabel II a la Princesa Ana cuando se casó con Mark Phillips, ¡enhorabuena!

Ha sido Mike Tindallm, quien dio a conocer la buena nueva del embarazo de su esposa al término del 2020, y en aquel entonces lo dijo por medio del podcast The Good, The Bad & The Rugby con las siguientes palabras:

"Me gustaría un niño esta vez, tengo dos niñas y me gustaría un varón”.

Y añadía:

“Me encantará si es niño o niña, pero por favor, que sea niño".

Zara Tindall y Mike Tindall. Foto: dallasnews.com

En La Verdad Noticias te reveamos que en otra entrevista que Mike Tindallm, indicó que en realidad no quería saber el sexo del bebé, pues sostuvo que lo más importante era que su salud estuviera bien.

Es crucial saber que este nieto de la Princesa Ana es el número 21 en la línea de sucesión al trono, esto luego de sus hermanas quienes nacieron primero, aunque sus padres no tienen ningún título, esto a petición de la hija de la Reina Isabel II.

Este nuevo hijo de Zara Tindall ha llegado al mundo como una noticia alegre para la vida de la Reina Isabel II y toda la realeza británica que actualmente enfrenta una gran crisis generada por las declaraciones recientes de Meghan Markle y el Príncipe Harry.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Instagram y mantente informado.

Con información de Hola.