Reina Isabel II y el duque de Edimburgo, prioridad en vacuna del covid-19

¿Por qué la Reina Isabel II y el duque de Edimburgo serán prioridad en la vacuna contra el covid-19? | expansion

La Reina Isabel II y el duque de Edimburgo, serán prioridad en la vacunación más esperada de Europa y el mundo, la vacuna del covid-19. Las primeras vacunas del lote de Pfizer ya se encuentran en Reino Unido, esta es la noticias más esperada y que está dando esperanza a los países europeos.

Este martes 8 de diciembre comenzarán a vacunar a parte de la población contra el coronavirus siguiendo las prioridades fijadas por el Sistema Nacional de Salud (NHS).

Personas con prioridad

Los primeros serán los ancianos de más de 80 años, además de trabajadores de geriátricos y facultativos médicos, un sector en el que están incluidos Isabel II y su marido, Felipe de Edimburgo, de 94 y 99 años, respectivamente.

Tal y como informa The Mail on Sunday, los monarcas serán vacunados en unos días y después enviarán un mensaje para hacer público que se les ha sido suministrado correctamente y animar al mayor número posible de personas.

Eso sí, no tendrán preferencia alguna, esperarán su turno para la vacunación. Esto no sería lo último y es que también se estudia suministrar dicha vacuna al príncipe Carlos, de 76 años, aunque por el momento no se ha confirmado.

La Reina Isabel II y su esposo serán prioridad en la vacuna contra el covid-19. foto: metrolatam

Navidad peculiar

Por primera vez en 37 años, la reina Isabel II y su marido pasarán la Navidad en el castillo de Windsor y sin la presencia de ningún miembro de su familia. No lo harán en su residencia de Sandringham, como era tradición hasta ahora. El motivo no es otro que evitar cualquier tipo de exposición innecesaria al virus.

El portavoz de la Casa Real cita que tras haber valorado todo el asesoramiento apropiado, la Reina y el duque de Edimburgo han decidido que este año pasarán la Navidad de manera tranquila en el castillo de Windsor.

La vacuna del covid-19 será prioridad para mayores de 80 años. foto: portaldenoticias

La salud de la Reina Isabel II

Todo parece indicar que la próxima vez que veamos a la Reina de Inglaterra será haciendo gala de su salud de hierro y con la ansiada vacuna en su cuerpo. Si quieres saber más acerca de la reina Isabel II, checa en La Verdad Noticias.

