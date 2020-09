Reina Isabel II tranformará una de sus fincas en un AUTOCINEMA, ¡impactante!

La Reina Isabel les cobrará a sus súbditos por ir a su autocinema. Foto: elintransigente.com

El Reino Unido fue azotado por la pandemia del COVID-19 cómo muchos otros países, y ahora, no solo busca recuperar su economía, sino también impulsar las actividades recreativas familiares en su país; aunque algunos dicen que su verdadera intención es hacerse del dinero que durante la cuarentena no percibió, otros no están de acuerdo y aseguran que la nueva acción de la Reina Isabel II está dirigida con la única intención de consentir a sus plebeyos con un autocinema, ¿cuál será la verdad?

Reina Isabel crea un autocine en su finca

Con 94 años de edad la regente de la realeza británica, decidió convertir su finca de Sandringham en un autocine, esta residencia se ubica en el condado de Norfolk, no muy lejos de Londres, Reino Unido, ¡inimaginable!

Lo que se sabe de esta finca es que la realeza británica ama pasar en sus paredes los festejos de Navidad, pero ahora, y ante las nuevas necesidades que la pandemia del COVID-19 ha generado, la Reina Isabel II decidió convertir Sandringham en un lugar para que locatarios y plebeyos puedan disfrutar de su majestuosidad, mientras se encuentran viendo al aire libre una película, y de paso conozcan el lugar favorito de su majestad para vivir el invierno y todas sus festividades.

La Reina Isabel II dio permiso de construir un autocinema en su finca Sandringham. Foto: elintransigente.com

De acuerdo con la información recabada, durante los fines de semana este autocine reproducirá películas infantiles como ‘Moana’ y ‘Toy Story’, así como ‘A Star Is Born’, ‘Rocketman’, ‘1917’ e incluso pondrá en pantalla algunas biográficas como la famosa cinta ‘Queen: Bohemian Rhapsody’ que seguro será del gusto de muchos, pues habla de la leyenda de Freddie Mercury.

Las entradas para el autocine en la finca real de Sandringham costarán a sus plebeyos aproximadamente 40 dólares, y dicha actividad cumplirá con el protocolo sanitario para evitar contagios del COVID-19.

Por otro lado, la Reina Isabel aprovechará al máximo su finca Sandringham, ya que planea tener un evento de recolección de manzanas y un encuentro con su jardinero principal, esto para dar la bienvenida al otoño 2020.

TE PUEDE INTERESAR:¿La Reina Isabel tiene coronavirus? canceló todos sus compromisos

��Reina Isabel II desmiente rumores, ¿no se retira del trono?����������‍♀https://t.co/lEO5AgaOSH — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) May 16, 2020

Al momento la Reina Isabel II y su esposo, Felipe de Edimburgo no visitarán el autocine, ya que ellos continúan en cuarentena en las Tierras Altas de Escocia, en el Castillo Balmoral, donde estarán hasta el mes de octubre, pues planean regresar en ese tiempo al Castillo Windsor, su residencia oficial.

Con información de elintransigente.com