Reina Isabel II no estará en la carrera de Epsom Derby ¿Qué le pasó?

El Jubileo de Platino tiene a la Reina Isabel II como verdadera protagonista, pero al parecer no podrá disfrutar de todos los eventos que el Palacio de Buckingham ha preparado para ella, de hecho, ser perderá uno de sus favoritos, la carrera de caballos en Epsom Derby, pero ¿por qué?

En La Verdad Noticias te revelamos que esta ‘royal’ está festejando por sus 70 años de reinado, pues llegó al poder tras la muerte de su padre, el Rey Jorge IV.

Anteriormente te contamos que será la última mujer en llevar la corona; sin embargo, ahora te diremos la razón por la que Su Majestad faltará a uno de los eventos que más disfruta.

Reina Isabel II no estará en la carrera de caballos de Epsom Derby

Este sábado 4 de junio de 2022 tendrá lugar la carrera de caballos realizada para honrar el Jubileo de Platino de la reina y aunque se esperaba que fuera ella la gran protagonista del evento, hace poco el Palacio de Buckingham señaló que el jueves pasado, durante el desfile del Trooping the Colour, Su Majestad, había terminado completamente agotada, esto a pesar de haber disfrutado en grande de las acrobacias de los aviones.

De hecho, se sabe que Isabel II se agotó tanto que también faltó al Servicio Nacional de Acción de Gracias que se realizó en la Catedral de San Pablo.

Esto fue lo que dijo el Palacio de Buckingham en un comunicado:

"La reina ha disfrutado mucho del desfile de cumpleaños y del vuelo de aviones de hoy, pero ha experimentado algunas molestias."

Además, detalló que la decisión de la ‘royal’ de no asistir a estos eventos no fue sencilla, pero al final ha cedido no viajar y aunque no se dijo claramente el motivo, la mayoría intuye que la razón es la misma que hasta ahora le ha impedido ir a otros eventos oficiales y está es, los problemas de movilidad que continuamente enfrenta a su avanzada edad.

¿Cuántos tiene la reina?

Tiene 96 años de edad, pues nació el 21 de abril de 1926 en Londres, Reino Unido.

