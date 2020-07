Reina Isabel II no dejó al Príncipe William realizar su sueño

Reina Isabel II priva de sueño a Príncipe William| DZY

De acuerdo a información de la realeza, afirman que la monarca terminó con el más grande sueño del Príncipe William, la Reina Isabel II se negó rotundamente pese a que el hijo mayor de Diana y Carlos se preparó para ello, te contamos que la llevó a tomar esa decisión.

Todo parece indicar que la Reina Isabel II impidió uno de los más grandes sueños de su nieto mayor el Príncipe William, el cual busca coronarse como el rey de Reino Unido. Uno de los expertos de la realeza Simon Vigar, aseguró en un documental, William and Kate: Too Good Be True, que la Reina Isabel II movería sus influencias para derrumbar el sueño de William y que ello podría impedir que se coronará como el rey de Reino Unido.

Reina Isabel acaba con sueño de Príncipe William

Como se conoce el duque de Cambridge se entrenó para las fuerzas armadas británicas e Isabel II ordenó se le permitiera ir al frente de la batalla, temiendo por su seguridad, lo que al final lo llevó a convertirse en piloto de emergencias.

Ahora se reveló que el nieto mayor de la reina, William, no tenía permitido acercarse a la línea de frente ya que la reina ordenaría renunciar a su papel soñado. Y aunque William se entrenó para servir a las Fuerzas Armadas como piloto de helicóptero de emergencias la reina se opuso rotundamente a ello, según reveló la fuente, Simon Vigar.

Sueño del Príncipe william. Foto: Quien

Los motivos por los que William no tuvo permitido acercarse a la línea de frente revelan que el Jefe supremo dijo que no ya que es el segundo en la línea de sucesión al trono.

Sin embargo, aunque no pudo cumplir por completo su sueño de estar al frente y ayudar en el ejército, su labor no fue en vano ya que sirvió al país realizando rescates alrededor de las islas británicas, salvando muchas vidas y realizando muchos rescates, particularmente en Anglesey, así como también salvó vidas alrededor de las islas británicas. Lo que le dió un papel significativo y ello significó mucho para él.

Pese a que William no estaba en medio de la guerra, confesó recientemente que el ser rescatista le abrió los ojos a muchas cosas tristes que suceden y que finalmente le afectaron más de lo que esperaba.

William afirmó que se llevó a casa mucho sin darse cuenta de ello, ves tantas cosas tristes todos los días que crees que la vida es así. Siempre estás lidiando con desesperación, tristeza, dolor. El desgaste se acumula si no tienes oportunidad de desahogarte.