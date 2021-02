Reina Isabel II le gana en esto a Camilla Parker, revela experta

Una experta en lenguaje corporal ha revelado que para la Reina Isabel II convivir con los hijos de Kate Middleton y el Príncipe William es más sencillo en comparación con Camilla Parker, pero ¿por qué?, aquí te lo decimos.

Reina Isabel es más cariñosa que Camilla Parker

La conclusión a la que llegó la experta en comunicación no verbal, Judi James, la obtuvo luego de ver cómo se comportaba corporalmente la Reina Isabel II cuando se encontraba en compañía de sus bisnietos, los pequeños de Kate Middleton y el Príncipe William, acciones de lenguaje que comparó con las realizadas por Camilla Parker ante la misma situación, y ante ello declaró que simplemente para la soberana “involucrarse” con los infantes es más fácil.

Reina Isabel II y el Príncipe George. Foto: mundo.sputniknews.com

Judi James, explicó que en una fotografía se ve a la Reina Isabel II agachándose para hablar con el Príncipe George, quien parece estar pidiendo su atención, una situación en la que, según la experta, la soberana muestra que quiere hacer contacto visual, lo que sugiere que tiene un relación cariñosa y abierta con él, además de un:

“…deseo de interactuar y registrar una escucha atenta."

Por otro lado, la experta señala que Camilla Parker no tiene la misma actitud ante los niños, ya que se muestra con cautela, y es algo que no extrañaría a nadie, ya que el propio Príncipe Carlos, su esposo, no tiene buenas:

"…habilidades cuando se trata de desafíos emocionales dentro de la familia real.”

Ante esto, Camilla Parker se expresa corporalmente de forma cautelosa, es decir, con:

“…un interés distante en los niños…”

Cabe recordar que la Reina Isabel II tiene ya casi 11 bisnietos y 8 nietos, aunque generalmente se le ve más en compañía de los hijos de Kate Middleton y el Príncipe William, los Príncipes Luis y George, y la Princesa Charlotte, ya que estos son los que tienen mayor rango en la línea de sucesión en la realeza británica.

