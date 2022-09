Reina Isabel II ¿Se lanzó de un helicóptero? Conoce sus anécdotas más curiosas. Foto: gq.com.mx

Tras la muerte de la Reina Isabel II, se ha relatado a detalle su reinado y entre muchas de las personalidades con las que alguna vez compartió un lugar en los eventos más relevantes, hay algunas que no han dudado en contar algunas anécdotas que vivieron junto a la soberana y que quedarán para la posteridad con un agradable recuerdo en el corazón inglés.

En La Verdad Noticias te contamos que con 70 años de reinado, la monarca falleció en el castillo de Balmoral en escocia, el pasado 8 de septiembre, después de que los médicos comunicaran que estaban preocupados por su salud.

Hace poco te hablamos sobre como despedirte de la monarca desde México, pero ahora te contamos que Gran Bretaña, luego del fallecimiento de la monarca, comenzó un periodo de luto de diez días para recordarla y además se ondean banderas en blanco y negro con el lema ‘el dolor es el precio que pagamos por amar’ atribuido a la reina.

Anécdotas curiosas de la Reina Isabel II

Isabel II. Foto: uppers.es

Entre los personajes que tuvieron el honor de compartir unos momentos con la monarca, podemos mencionar 5 que compartieron con alegría historias de momentos que recordaremos por mucho tiempo.

Ex-primer ministro conservador Boris Johnson

“Recuerdo su júbilo inocente hace más de 10 años, tras la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, cuando le dije que un líder de un país amigo de Oriente Medio parecía creer realmente que ella había saltado de un helicóptero con un vestido rosa y se había lanzado en paracaídas sobre el estadio”

Diputada laborista Harriet Harman

“Cuando me destituyeron (…) mi agenda quedó vacía y mi teléfono dejó de sonar. Mi oficina se sorprendió al recibir una llamada del Palacio de Buckingham. Nadie más quería saber de mí, pero la reina quería verme. Me invitaron a tomar el té con la reina, para que ésta me agradeciera por mis servicios”.

Ex-líder laborista Ed Miliband

“Mientras mi carrera caía en picada, la de mi mujer despegaba y fue (…) nombrada dama. Los dos fuimos invitados al palacio para conocer a su majestad. Su majestad me miró fijamente cuando nos vimos, y dijo ‘oh, es usted, ¿qué hace aquí?’, sabiendo perfectamente por qué estaba allí. Tuvimos una conversación maravillosa, y allí estaba ella a los 93 años, todavía llena de brío, vigor y humor”.

Daniel Craig, actor que interpreta a James bond

“Quería hacer una broma y la hizo sobre mí. Nos estaban tomando fotos y dijo: ‘así que ahora es él el que no sonríe, bueno, me parece bien'”

Ex-primera ministra conservadora Theresa May

“Todos colaboramos para disponer la comida y la bebida sobre la mesa. Cogí un poco de queso, lo puse en un plato y lo llevé a la mesa. El queso cayó al suelo. Tuve que tomar una decisión en una fracción de segundo. Recogí el queso, lo puse en el plato y lo puse en la mesa. Me di la vuelta y vi que todos mis movimientos habían sido observados atentamente por su majestad. La miré. Me miró y simplemente sonrió. Y el queso siguió en la mesa”.

¿Cuántos años tenía Isabel II al heredar el trono?

Isabel tenía tan solo 25 años, cuando su padre, el Rey Jorge IV murió mientras dormía en Sandringham el 6 de febrero de 1952, aunque, en ese momento se convirtió en la reina de Inglaterra, por respesto al luto de su papá, el acto de coronación se llevó a cabo 16 meses después.

