Reina Isabel II ¿Qué famosos asistirán a su Jubileo Platino?

La Reina Isabel II está de manteles largos este 2022 por su Jubileo Platino, y aunque debido a su estado de salud no logró celebrarlo en la fecha que correspondía el 6 de febrero, el Palacio de Buckingham está dispuesto a tirar la casa por la ventana en este mes, pues ha organizado varias actividades para festejar en grande este acontecimiento.

En La Verdad Noticias te revelamos que la soberana inglesa apenas cumplió un año de haber perdido a su esposo, el Duque de Edimburgo, quien murió durante el 2021, dejando a todo Reino Unido y a Su Majestad con el corazón roto.

Anteriormente te contamos qué series ver para conocerla más; sin embargo, ahora te diremos todo lo que debes saber sobre los invitados especiales que tendrá para su gran festejo.

Lista de invitados famosos que asistirán al Jubileo Platino de la Reina Isabel II

El evento más destacado del Jubileo Platino se realizará en el marco del Royal Windsor Horse Show el 15 de mayo 2022, a él asistirán 500 caballos y sobre todo 1300 artistas, de entre los que destacan Helen Mirren y Tom Cruise, aunque no se sabe bien si serán sólo espectadores o también serán parte del espectáculo.

Por otro lado, el 4 de junio habrá frente al Buckingham Palace un concierto que ha sido nombrado como el Platinium Party donde se espera que asistan totalmente gratis cerca de 20 mil individuos y entre los participantes al show están George Ezra, Ed Sheeran, Stevie Wonder y Elton John, pero eso no es todo, se espera que incluso Dua Lipa este presente y que incluso las Spice Girls la homenajeen, aunque no se sabe si lo harían con o sin Victoria Beckham.

¿Cuántos años tiene Isabel 2022?

Tiene 96 años de edad, pues nació el 21 de abril de 1926 en Londres, Reino Unido.

