Reina Isabel II: La historia de sus 4 broches de diamantes más importantes

Si hay algo que caracteriza el estilo de la reina Isabel II son sus coloridos trajes con los que rompió todas las reglas de la moda al crear una apuesta atemporal; sin embargo, existe una larga lista de elementos que con tan solo verlos los asociamos a la monarca de 96 años como es el caso de los guantes, sombreros, su collar de tres filas de perlas y su icónicos broches de diamantes y otras piedras preciosas.

Los broches no son sólo un accesorio más en los looks de la monarca británica, pues cada uno tiene su propia historia y contexto, ya sea porque pertenecieron a otras miembros de la realeza y con el paso de los años fueron heredados o porque forman parte de la exclusiva colección de joyas de Isabel II, mismas que están resguardadas en el museo The Royal Collection, junto a más de un millón de piezas de las bellas artes, artes decorativas pertenecientes a la realeza de los últimos 500 años.

Sin embargo, hay cuatro en especial que son muy importantes tanto para la Corona Británica como para los habitantes del Reino Unido y de los países que conforman la Mancomunidad de Naciones. De hecho, este 2022 dichas piezas se ganaron la atención mundial, pues fueron los que utilizó para su Jubileo de Platino con el que celebro más de 70 años en el poder y haberse convertido en la monarca más longeva de toda la historia.

Significado de los broches de la Reina Isabel II

Al tratarse de piezas tan icónicas el museo The Royal Collection abrió una exposición especial sobre el Jubileo de Platino de la esposa del príncipe Felipe de Edimburgo para presumir por primera vez cuatro de los broches que la Reina tiene en su colección privada y que son fundamentales para entender la monarquía británica.

Todos ellos están hechos con diamantes y representan a toda la nación del Reino Unido; sin embargo, para llenarlo de simbolismo se seleccionaron cuatro flores diferentes con las cuales representar a cada lugar. El primero de ellos, que se aprecia en la imagen anterior, Isabel II lo combinó con un traje fucsia y guantes blancos, es una rosa que representa a Inglaterra.

Reina Isabel II: La historia de sus 4 broches de diamantes más importantes

Uno más tiene tres narcisos con detalles dorados y para su celebración, se lució en un traje palo de rosa; este segundo broche destaca por representar a Gales.

Broches importantes para la Corona Británica

Los últimos dos broches que son de suma importancia para la Corona Británica son tres cedros que representan a Escocia y que también se vieron en un icónico look de vestido de flores y abrigo verde; mientras que el último es una pequeña ramita con tres tréboles, con los que se representa a Irlanda del Norte y que la reina Isabel II llevó con un look en azul pastel.

Cabe recordar que el pasado 6 de febrero de 2022, la madre de los príncipes Carlos, Ana, Andrés y Eduardo se convirtió en la primera monarca británica en celebrar un Jubileo de Platino, marcando 70 años de servicio a los pueblos y la más longeva de la historia.

