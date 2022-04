Reina Isabel II ¿Cuál es la tierna promesa que le hizo al Príncipe Felipe? Foto: glamour.mx

El Príncipe Felipe fue el gran amor de la Reina Isabel II, y tras su muerte el 9 de abril de 2021 Su Majestad ha tenido que enfrentar un duelo en silencio, pero ¿por qué?, aquí te contamos de qué trata una promesa que le juró a su amado esposo antes de que partiera del mundo.

En La Verdad Noticias te revelamos que Isabel y Felipe se enamoraron desde muy jóvenes y muy pronto se casaron, de ahí que su matrimonio duró 74 años.

Anteriormente te contamos que ella tiene 70 años en el poder; sin embargo, ahora te diremos cuál es la promesa que le está cumpliendo a su difunto esposo, ¡no lo podrás creer!

¿Qué le prometió la Reina Isabel II al Príncipe Felipe?

Isabel II y Felipe. Foto: vogue.mx

La ‘royal’ no ha tenido la mejor salud en los últimos meses, esto debido a que se infectó de COVID-19, aunque muchos aseguran que ha sido la depresión tras perder a su amado Felipe lo que realmente la tiene triste, pero es algo que ha tenido que vivir en silencio, pues tiene que cumplir la siguiente promesa:

“Quien quede vivo podrá llorar, pero no demasiado tiempo, para así poder disfrutar de la vida que le quede por delante.”

Ante esto, Su Majestad ha hecho su mayor esfuerzo por cumplir la promesa que le hizo al Duque de Edimburgo, algunos de sus súbditos temen que no supere por completo la pérdida, ya que no se ha dejado ver demasiado, lo que les hace pensar que anímica y físicamente no se encuentra bien.

¿Cuántos años tiene Isabel II?

Tiene 95 años de edad, pues nació el 30 de marzo de 2002 en el Royal Lodge, Reino Unido.

