Regreso a clases: mochilas para niños

Si bien el regreso a clases puede que no entusiasme mucho a los pequeños en casa, el saber que volverán a ver a sus compañeritos puede ser un gran motivante, no obstante, comprar útiles escolares nuevos y, por supuesto, una mochila, siempre funciona, así que no esperes más ¡y checa estas increíbles opciones!

Para aquellos que todavía disfrutan llevar mochilas con rueditas, tenemos estas opciones, las cuales además de lucir muy cool y a la moda, ayudarán a tus hijos a no cansarse la espalda.

Definitivamente se trata de una presentación muy cómoda, que luce genial y siempre encanta a los pequeños. Eso sí, te recomendamos enseñarles cómo llevarlas para que no se tropiecen con ellas, pero será cuestión de minutos para que se acostumbren y lleven la mochila como todos unos expertos.

Por otra parte, si en la escuela suelen pedirle muchísimos útiles y materiales a tus hijos, no lo dudes más, ¡esta es tu mejor opción!

También están las opciones tradicionales, sin rueditas y de tirantes, los cuales te recomendamos que siempre elijas lo más anchos posibles, ya que esto le dará soporte a tu pequeño (o no tan pequeño) y evitará futuras lesiones o contracturas en la espalda y los hombros.

Las puedes encontrar con los diseños más llamativos y divertidos, con su caricatura favorita y con cientos de compartimentos, los cuales siempre son útiles para guardar dinero, colores, mudas de ropa, trabajos escolares, comida, botellas de agua e infinidad de recursos que tus hijos puedan necesitar en clase.

Las opciones que aquí te mostramos puedes adquirirlas directamente en tienda o en la página web de Kipling, en donde además de encontrar estos increíbles diseños, podrás elegir junto a tus hijos otra gran variedad de modelos. Además, podrás encontrar varios productos en rebaja, así que ¿qué estás esperando? ¿Estás lista para el regreso a clases?

