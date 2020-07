Regresar a gimnasios post Coronavirus ¿es seguro?

Estudio para saber si es seguro regresar a gimnasios post Coronavirus. Foto: Infobae

El doctor Elmer Huerta llevó a cabo un estudio acerca de los contagios por coronavirus que se podrían adquirir de regreso al gimnasio, para eso se analizaron diferentes grupos, te informamos para que conozcas qué medidas debes aplicar si estás pensando regresar a ejercitarte.

Ejercitarse en un gimnasio es una de las actividades que mucha gente extraña, tanto por razones de salud corporal como mental. La idea al cerrarlos, sobre todo después de que se demostrara que la infección puede contagiarse a través del aliento, era que al hacer actividad física y respirar con intensidad, el contagio era más fácil.

Estudio sobre el coronavirus en gimnasios

El estudio, hecho en Oslo, Noruega, asignó al azar a 3.764 personas de 18 a 64 años, sin historia previa de covid-19, en dos grupos: aquellos que podían usar los gimnasios, y aquellos que no lo podían hacer.

Los gimnasios fueron debidamente preparados con anterioridad, ofreciendo facilidades para la higiene de manos y manteniendo una adecuada limpieza de las superficies. En total, 1.896 personas fueron asignadas a usar los gimnasios, que solo abrieron para realizar la investigación. Los participantes solo se cruzaron entre ellos y con los directores del estudio.

Casi el 82% de las personas en este grupo usaron el gimnasio al menos una vez en el período de estudio de 2 semanas, y casi el 40% lo usó más de seis veces. A la otra mitad no se le permitió visitar el gimnasio, y siguió con su vida como de costumbre.

Resultados del estudio post Covid-19

Después de aproximadamente 2 semanas, ambos grupos se hicieron ellos mismos una prueba molecular en la saliva para ver si estaban infectados por el nuevo coronavirus. Los resultados indicaron que no hubo infectados entre las personas que NO usaron el gimnasio, mientras que, en el otro grupo, hubo un caso positivo, aunque luego se comprobó que esa persona no había usado aún las instalaciones y que se había contagiado en su trabajo.

Los autores concluyen que el uso del gimnasio, siempre y cuando se mantenga una adecuada limpieza del lugar y de las máquinas, no aumenta el riesgo de infectarse por el nuevo coronavirus. Los expertos dicen también que el periodo de observación de sólo dos semanas no da oportunidad para evaluar el verdadero índice de contagio de los participantes.

Antes de correr a un gimnasio simplemente porque ya está abierto, es prudente esperar más investigaciones para comprobar que esos establecimientos son seguros, y que si tú decides usarlo, averigües la frecuencia de infecciones en tu región de residencia y sepas que la higiene de manos y superficies, además del distanciamiento social, podrían ayudarte a disminuir el riesgo.