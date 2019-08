Reglas importantes para poder superar una discusión de pareja

Reglas importantes para poder superar una pelea de pareja

En la actualidad las parejas se enfrentan a distintos problemas que muchas veces acaban con su relación, ya que no pueden superar las discusiones que día a día tienen o no encuentran una manera de remediarlo, por lo que algunos investigadores han llegado a la conclusión de que se necesitan ciertas reglas para poder continuar y aquí te decimos cuales son.

Recuerda que por más que una pareja se ame tanto habrá un momento en el que empiecen las discusiones por pequeños detalles, pero el punto importante de esto es poder arreglar la situación para que ambos estén bien y no rompan su relación.

Es por esto la importancia de que existan reglas importantes cuando hay peleas en una relación, para evitar que las peleas sin sentido lleguen a herir o a destruir la relación.

Reglas

Peleas justas

Esta regla se refiere a que deben hablar de cuáles son las verdaderas cosas que les molestan, no insultos, no retomar temas del pasado, no atacarse entre ustedes y sobre todo nada de agresiones físicas.

Escucha y perdona

Esta regla se basa en buscar la manera en la que vas contestar a lo que te dice, sino lo ideal es escuchar, poner atención y que proceses toda la información, de tal manera que cuando llegue el momento pidas disculpas o bien se disculpen contigo.

No digas palabras que no quieres

La manera en cómo nos referimos a nuestra pareja da mucho pie a terminar la discusión o bien a continuar con el malestar, recuerda que las palabras pueden convertirse en un arma tan destructiva para el otro que provoque que el amor se transforme en rencor.

Busca soluciones

La otra pauta que debemos tener en cuenta a la hora de discutir es orientarnos siempre hacia la búsqueda de soluciones, para evitar seguir dañándose mutuamente.

