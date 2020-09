Reglas de oro para hablar sobre sexo en pareja y ¡no fallar en el intento!

Reglas para hablar sobre sexo con tu pareja. Foto:El Confidencial

Hablar sobre sexo con una pareja no es necesariamente fácil, ya sea para plantear una sugerencia, una preferencia, una nueva idea para probar o cualquier otra cosa, asegúrese de que su mensaje sea eficaz con las siguientes reglas que de seguro te ayudaran.

El Instituto Gottman, que proporciona conocimientos y aprendizajes respaldados por investigaciones para maximizar el éxito de la relación, compartió cuatro reglas de oro sobre hablar con su pareja sobre el sexo y, las claves para obtener el placer que quieres.

Importancia de hablar sobre sexo en pareja

Si hablar sobre sexo puede no ser su tipo de conversación favorito, las investigaciones respaldan que las parejas que se comunican sobre sexo están realmente más satisfechas sexualmente.

Cuando comunica sus necesidades, obtiene mejores resultados, en una relación o de otra manera. Del mismo modo, hablar sobre sexo con una pareja no solo puede avivar las llamas del deseo durante un período de sequía, sino que también proporciona una mayor cercanía emocional. Realmente es beneficioso para todos si está dispuesto a ser valiente y hablarlo de vez en cuando.

Reglas para hablar sobre sexo

A continuación, encontrará las cuatro reglas de oro para hablar sobre sexo con su pareja que pueden generar una mayor cercanía y placer para todos.

Sea amable y positivo

Digamos que quieres proponer probar una nueva técnica en el dormitorio, lo cual es genial, pero podría hacer que tu pareja se sienta como si esos métodos actuales en los que te apoyas no estuvieran. En este caso, puede concentrarse intencionalmente en lo que ama en lugar de en lo que no funciona actualmente.

Inclínate más hacia el refuerzo positivo. Si tiene un amante receptivo, estará aquí para recibir comentarios, especialmente si tiene en cuenta la compasión en su entrega.

Sea paciente

Las personas tienen diferentes niveles de experiencia sexual y diferentes niveles de apertura para hablar sobre sexo con una pareja. Quizás esto comience por haber aprendido sobre el sexo de tal manera que se adjunte el estigma de la vergüenza. Por lo tanto, si su pareja parece tener miedo de hablar, sea paciente. Puede comenzar a hablar sobre sexo abordando su relación general, luego pasar al sexo y luego ir desde allí.

No te lo tomes como algo personal

No significa que tu pareja no te quiera o no le guste tener sexo contigo, tampoco significa que no se sientan atraídos por ti si simplemente no están de humor en una noche en particular.

Esfuércese por despersonalizar las críticas tanto como sea posible y considere la retroalimentación durante el coito o después del coito como una lección continua para optimizar su vida sexual juntos.

Hacer adaptaciones

La verdad es que usted y su pareja pueden tener preferencias, perversiones o fantasías sexuales muy diferentes. Eso podría significar que los compromisos son para que se satisfagan mutuamente y crezcan juntos íntimamente.

En este caso, el compromiso significa tener una comunicación abierta sobre sus respectivos intereses, mantener la curiosidad y la mente abierta. Recuerde, "no" es y siempre será una oración completa cuando se trata de consentimiento. Pero si después de hablar sobre sexo con su pareja, se siente cómodo y seguro al probar algo nuevo, es posible que se sorprenda de cómo un "sí" puede convertirse en un "¡Oh, sí!"