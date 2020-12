Regalos de NAVIDAD perfectos para mujeres ¡sorpréndelas!

Estos son algunos de los regalos que puedes dar a las mujeres en Navidad. Foto: ellashablan.com

Aunque sabemos que esta Navidad es diferente a la de todas, y que lo más importante es tener a nuestros seres queridos cerca, también esta fecha es un momento muy especial para sorprender y consentir a nuestra familia con algunos regalos únicos que sin duda les sacarán una sonrisa, y en La Verdad Noticias, te sugerimos algunos que son ideales para mujeres, y lo mejor es que los puedes adquirir desde la comodidad de tu casa y hacerlos llegar a domicilio, así que ¡toma nota!

Regalos a domicilios ideales para Navidad

Reloj, el detalle ideal

Reloj, el detalle ideal. Foto: El Universal

Si tu ser querido es amante de los relojes no podrá dejar de sonreír si esta Navidad le regalas uno de la colección de Guess Watch fall-winter, recuerda que esta temporada se ha inspirado en la cultura pop así que hay diseños inspirados en On The Rocks, Lady Gaga y Taylor Swift, además los diseños para mujeres llevan consigo cristales Swarovski, lo que lo convierte en un regalo perfecto de Navidad.

Para conseguirlo entra a https://regency.com.mx/, su precio aproximado es de 5 mil 399 pesos mexicanos.

Un collar para sorprender

Regala un collar esta Navidad. Foto: El Universal.

Las joyas son regalos perfectos para las mujeres y si es de Pandora se vuelven en piezas irresistibles, así que esta Navidad si realmente quieres sorprender, regala un collar de plata con el árbol de la familia, el medallón tiene zirconias, ¡se ve hermoso!

Para conseguirlo entra a https://www.pandoraoficial.com.mx/ su precio aproximado es de 3 mil 9995 pesos mexicanos.

Vestido, el regalo perfecto

Vestido, el regalo perfecto para Navidad. Foto: El Universal.

Si la mujer a la que quieres sorprender es una fanática del glamour, el presente ideal para ella será un vestido de la nueva colección de la firma Bershka, puedes elegir el que más vaya con su estilo sin duda cualquiera que elijas será una elección maestra para hacer de su Navidad, la más increíble.

Para conseguirlo entra a https://www.bershka.com/ su precio aproximado es de 475 pesos mexicanos.

Regala un bolso

Esta Navidad regala un bolso. Foto: El Universal.

Si la mujer a la que quieres sorprender tiene un estilo único, seguro que le encantará cualquier bolso de la colección ‘Guerreros’ de la firma Make Make, pues está creada con diseños de Claudio Limón que los hacen muy originales, además son de edición limitada, cada uno tendrá solo 100 ejemplares y estarán seriados, ¡no podrá creer que uno es suyo!

Para conseguirlo entra al Instagram @makemakemx su precio aproximado es de 6 mil 500 pesos mexicanos.

Sorprende en Navidad con un perfume

El presente ideal para una mujer en Navidad son los perfumes. Foto: El Universal

Pocas son las mujeres que no podemos resistirnos a las fragancias, especialmente cuando se tratan de aquellas icónicas como las de Chanel, así que si quieres dar un detalle realmente especial esta Navidad, cualquiera de es esta firma será perfecta, aunque te recomendados la más fina y delicada, la Coco Mademoiselle L’eau Priveé, ¡es maravillosa!

Para conseguirlo entra a chanel.com.mx su precio aproximado es de 2 mil 435 pesos mexicanos.

Amuleto, una joya muy especial para regalar

Sorprende con un amuleto en Navidad. Foto: El Universal

Si quieres decirle a esa mujer de tu vida que realmente la aprecias, este amuleto de la firma Morena Corazón es perfecto, se trata de un collar con doble cadena que lleva una flor de loto grande bañada en oro de 24 kilates, además lleva incrustaciones de cristal checo mm en color oscuro, ¡es precioso!

Para conseguirlo entra a morenacorazon.com su precio aproximado es de 2 mil 800 pesos mexicanos.

