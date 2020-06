Rediseñan proteínas para combatir el cáncer o regenerar neuronas. (Foto cortesía Tendencias RD)

Muchas personas critican el avance de la tecnología y por ende de la ciencia, sin embargo y además de que esta es de gran ayuda para generar nuevas opciones en el mundo de la salud, la situación gracias a este se han generado nuevas opciones para el tema de salud. Un claro ejemplo de esto es lo que ocurre con unos científicos quienes rediseñan proteínas para combatir el cáncer o regenerar neuronas.

Rediseñan proteínas

Así es, en muchas ocasiones se pone en tela de juicio los avances que se llevan a cabo, pero gracias a estos, en muchos casos, la industria de la salud cuenta con más herramientas para producir y brindar herramientas que ayuden a esta. Muestra de ello es lo que ocurre con un grupo de científicos quienes rediseñan una proteína para combatir el cáncer o para regenerar neuronas.

Si, un grupo de investigadores logró rediseñar proteínas con el objetivo de “desbloquear” sus capacidades para frenar el crecimiento del cáncer, e inclusive de regenerar las neuronas afectadas; la investigación que se dio a conocer en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, se ha llevado a cabo en células humanas y de ratas en condiciones de laboratorio.

Rediseñan proteínas para combatir el cáncer o regenerar neuronas. (Foto cortesía Diario Médico)

Panorama de las neuronas y la regeneración

Un punto muy importante es que la bioingeniera de la Universidad de Stanfrod, Estados Unidos, Jennifer Cochran ha dedicado diversos años en estudiar y rediseñar los conocidos ligandos, molécula que regulan los procesos biológicos en los pulmones, vasos sanguíneos, huesos y otros órganos principales, por ende son críticos para el combate de gran parte de las dolencias que dañan a la humanidad.

Cabe mencionar que sobre la base de un estudio que se llevó a cabo en el 2019, Cochran y sus compañeros diseñaron de forma exitosa, un ligando para generar dos resultados muy distintos pero igual de importantes. Estos causaron la regeneración de las células neuronales e inhibieron el crecimiento del tumor pulmonar.