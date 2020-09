Redes sociales pueden provocar AISLAMIENTO social si se usan en exceso: estudio

Los usuarios de redes sociales pueden padecer de aislamiento social y pérdida de memoria. Foto: procesal.uexternado.edu.co

Un estudio reciente asegura que el uso en exceso de las redes sociales puede provocar que las personas entren en aislamiento social, pues simplemente dejan de convivir con las personas a su alrededor para enfocarse en los mensajes vía internet, pues los científicos indican que estas plataformas se vuelven necesarias para los usuarios por las recompensas emocionales que dan ¿puedes creerlo?

Las redes sociales causan aislamiento social

Los resultados se dieron gracias a una encuesta que científicos del Centro de Investigación sobre Medios, Tecnología y Salud de la Universidad de Pittsburgh y la compañía Brian Primack realizaron a mil 787 personas que se encontraban entre los 32 y 19 años de edad.

Las redes sociales pueden provocar ansiedad en los usuarios. Foto: www.rtve.es

En dicha encuesta se indagó sobre la cantidad de tiempo que las personas usan las redes sociales, cuál era la que más usaban, con que regularidad sentían que la necesidad de pertenencia no estaba cubierta o si se sentían fuera de lugar.

Uno de los descubrimientos de este estudio que fue publicado en el American Journal of Medicine con el nombre de “El uso excesivo de las redes sociales y el aislamiento social entre las personas adultas y jóvenes”, reveló que los usuarios compulsivos tienden a sentirse mal si llegan a ver publicaciones de amigos que muestren situaciones que ellos no se pueden permitir.

Además, los usuarios pueden desarrollar un miedo a querer fuera, en inglés Fear of missing out (FOMO), cuando no se conectan a las redes sociales lo que se refleja en ansiedad.

El exdiseñador de Google e investigador en ética, Tristan Harris, reveló que la manera en que las redes sociales atraen la atención de los usuarios es comparable con la dinámica que llevan a cabo los casinos quienes premian a las personas con recompensas, solo que en el caso de las plataformas las reacciones a las publicaciones, estados, vistas y ‘likes’ son los premios.

De acuerdo con el experto, las redes sociales provocan que respondas a la interacción social gracias a la estrategia invertida, es decir cuando se sabe que algún usuario ya ha leído un mensaje en particular se siente ansiedad por recibir la respuesta o por responder.

Usuarios de las redes sociales se sienten recompensados por los ‘likes’, y lo contrario si es que no los reciben. Foto: www.rtve.es

Puedes perder la memoria por el celular

La memoria a corto plazo, aseguran varios estudios, puede verse afectada por el uso continuo de los celulares, al respecto, el terapeuta Olesia Nabókova, comentó que además leer noticias con el dispositivo móvil, navegar en internet con él, trabajar e incluso tomar fotos con su ayuda, son actividades que pueden generar problemas para recordad cosas.

Una de las razones de la pérdida de memoria, indicó Olesia Nabókova, es que al saber que la información es de acceso libre los acontecimientos se recuerdan de peor manera que cuando se sabe que la información es limitada.

Por otro lado, estudios señalan que los niños que usan celulares son más lentos al reaccionar a señales de sonido y luz, incluso eleva los errores gramaticales, disminuye el rendimiento, la memoria semántica y la capacidad de atención.

Regiones del cerebro dedicadas al rendimiento de la memoria se pueden ver afectadas por los campos electromagnéticos de radiofrecuencia de los celulares, así lo aseguró un estudio realizado por los científicos del Instituto Swiss TPH de Suiza en el año 2018.

