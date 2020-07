Redes sociales: cuida tu seguridad ¡NO compartas estos DATOS!

No compartas datos personales sensibles en las redes sociales, te puedes poner en peligro. Foto: www.shutterstock.com

Si te apasionan las redes sociales seguro que te cuesta evitar poner santo y seña en tus diversas cuentas sobre tu vida, pues hay tanto que quieres decir al mundo en Twitter, tantas fotos que colgar en Instagram, tanto que mostrar en Youtube, que es casi impensable no hacerlo; sin embargo, debes tener cuidado, ya que poner datos personales tan precisos puede vulnerar tu seguridad, así que ¡mucho cuidado!, aquí te decimos que es lo que no debes compartir.

Datos que nunca debes poner en redes sociales

Nada es bueno en exceso, y aunque tal vez sientas la necesidad de dar a conocer todas tus aventuras en redes sociales, recuerda que al hacerlo no solo expones parte de tu vida privada, sino que también te vuelves un blanco fácil para la delincuencia que siempre está al acecho, y por ello es crucial que tengas en cuenta que datos no debes compartir nunca, aunque tengas muchas ganas, todo es por tu seguridad, ¡cuídate!

No indiques la fecha de tu cumpleaños

Recuerda que el día en que naciste no solo es un día especial para ti, sino es un dato súper importante de identificación, particularmente cuando se habla de tarjetas de banco, ya que esta cómo en otros servicios suele ser una las preguntas de seguridad para realizar diversos trámites, así que, si la compartes en las redes sociales, todos la sabrán y eso no suena nada bien ¿verdad?

Nada de indicar ubicación

Decir dónde estás y con quién estás, no siempre es tan seguro cómo crees, particularmente si además compartes una fotografía donde presumas algún bien material costoso o dices que estás solo o sola, recuerda que eso es darle información de más a las personas que no siempre tendrán buenas intenciones contigo, así que ¡no lo hagas!

Adiós a las fotos con la familia

Seguro que quieres presumir a tus seres queridos, y aunque la idea suena genial, en ocasiones los delincuentes suelen usar esta información para realizar extorsiones, lo cual sucede cuando te roban tu celular, así que ¡ten cuidado!

No compartas las fechas de tus vacaciones

Esta información podría caer en manos incorrectas, y sabrá que tu casa en ese periodo estará sola, así que podría planear entrar sin tu permiso, ¡cuídate!

No aceptes personas desconocidas

Seguro que es muy divertido tener muchos amigos en las redes sociales, pero si no los conoces, entonces le estás abriendo la puerta a personas cuyas intenciones no conoces, y eso no te conviene, así que ¡evítalo!

No brindes datos bancarios

Algunas extorsiones por internet te solicitan ingresar tus datos personales y de tus bancos en páginas falsas, para evitarlo simplemente no los compartas, a menos que tú hayas hablado al banco y estés realizando un trámite fiable, de lo contrario ¡ni lo pienses!

TE PUEDE INTERESAR:Las personas ya no creen en el AMOR por culpa de las redes

No indiques tu domicilio

Evita subir fotos de tu casa, tampoco señales cuál es tu dirección exacta, ya que esto te hace muy vulnerable, ¡no te pongas en riesgo!

Con información de www.colimanoticias.com.