Recupera el OLFATO tras el COVID-19, ¡aprende a hacer un kit de aromas!

¿Perdiste el olfato?, aquí te decimos paso a paso cómo armar un kit de entrenamiento con aceites esenciales para que puedas volver a oler, es más fácil de lo que crees y también muy efectivo, pues de acuerdo con el jefe del servicio de Otorrinolaringología del Hospital Nacional Alberto Sabogal de Essalud de Perú, el doctor Luis Peralta Valderrama, recuperar eliminar la anosmia luego del COVID-19, es más sencillo con esta terapia, pues asegura que es:

“Es un tratamiento bueno, bonito y barato y se basa en la estimulación.”

De acuerdo con el doctor Luis Peralta Valderrama, es necesario contar con un set de aromas o kit de entrenamiento de olfato a base de aceites esenciales, entre los que destacan los siguientes:

Limón

Pétalos de rosa

Clavos de olor

Eucalipto

Este tratamiento para recuperar el olfato luego del COVID-19 es más fácil de lo que crees, solo tienes que, según el experto, oler los aceites esenciales:

“…durante tres meses en la mañana y noche.”

Ahora que sabes lo fácil que es recuperar tu olfato, aquí te decimos cómo puedes armar tu propio set de aceites esenciales, es información de la organización benéfica registrada en Inglaterra y Gales, AbScent, especializada en trastornos del olfato y anosmia, así que ¡aprovecha y hazlo!

Pasos para hacer tu set de aceites esenciales

Set de aceites esenciales. Foto: reviewbox.es

Ingredientes:

4 envases de 30 ml / 1 oz. frascos de vidrio de color ámbar con tapas (encuéntrelos en Amazon o

eBay)

Un poco de papel de acuarela y tijeras

Aceites esenciales. Los cuatro originales son rosa, limón, clavo y eucalipto, pero tú puedes elegir el que más te guste.

Etiquetas adhesivas

Instrucciones:

Recorta cuatro círculos de papel de acuarela que quepan en el fondo de los frascos. Pon un disco en cada frasco. Agrega unas gotas de los aceites esenciales a cada uno de los frascos. Tapa los frascos y guarda sus aceites esenciales en el refrigerador, así estarán más fresco por más tiempo de esta manera. Asegúrate de etiquetar tanto los frascos como las tapas. Ten cuidado de no mezclar la tapa de limón con el tarro de rosas, ya que las tapas absorberán el olor del aceite esencial del frasco. Mantén tus frascos de entrenamiento olfativo en algún lugar conveniente para que recuerdes olerlos dos veces al día, un buen lugar puede ser a lado de tu cama.

Crea tu propio set de aceites esenciales. Foto: Vogue

Set de aceites esenciales: precauciones

Procura mantener los frascos de aceites esenciales en el refrigerados. No huelas directamente de la botella. Cuida tus frascos del sol, así evitarás que se oxiden rápido. Realiza tu terapia para recuperar el olfato en momentos de tranquilidad donde te puedas concentrar solo en eso. Experimenta hasta encontrar qué tipo de olfateo funcionan para ti. Comienza con olfatear de forma corta y suave. Cambia tus aceites esenciales cada 4 o 5 meses. Tapar bien tus frascos, hará que te duren más.

Set de aromas para recuperar el olfato: dudas

En La Verdad Noticias te recordamos que este tipo de terapias necesitan de muchas constancia y paciencia, así que si te has salvado del COVID-19 y aún no puedes recuperar tu olfato, no te desesperes, para la mayoría de las personas este tratamiento ha sido realmente efectivo, y ante varias dudas que han surgido de los pacientes, aquí te compartimos las aclaraciones que la organización AbScent ha hecho al respecto.

¿Cuánto aceite necesito en el frasco?

Solo necesitas lo suficiente para saturar el disco de papel. Más que eso es solo un desperdicio del aceite.

¡No puedo oler nada!, ¿lo he hecho mal?

Probablemente no. Si ha seguido las instrucciones, tus frascos deberían ser suficientes "maloliente". El disco saturado, guardado en el espacio cerrado con la tapa en el frasco, crea un olor muy fuerte. Si no lo hueles ahora, dale tiempo.

¿Puedo meter la nariz completamente en el frasco?

Eso no se recomienda. Mantén la punta de su nariz fuera del frasco.

¿Qué pasa si quiero reutilizar el frasco, pero con diferentes aceites?

Puedes hacer esto, pero antes lava los frascos con agua caliente y jabón. Déjalos secar minuciosamente. La tapa olerá como el aceite anterior (no genial, pero podrías improvisar y quitar el interior de la tapa, que está hecha de papel blanco recubierto de plástico). Luego córtate unos nuevos discos de papel de acuarela y preparar los nuevos frascos.

¿Puedo usar almohadillas de algodón dentro de los frascos?

No se recomiendan las almohadillas de algodón, pueden acumular bacterias, el papel de acuarela es absorbente, pero no alberga gérmenes.

Ahora ya lo sabes, recuperar tu olfato luego del COVID-19, puede ser más fácil de lo que crees con esta terapia de aceites esenciales, así que, si sabes de algún amigo con anosmia, comparte con él esta información ¡le será de gran ayuda!

Con información de elcomercio.pey abscent.org