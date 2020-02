Recordando a Jesús Barrero, un gran maestro del doblaje de voz

Jesús Barrero, nacido un 26 de julio de 1958, también participó en filmes como “El padrecito”, con Mario Moreno “Cantinflas”, y “La vida de Cri Cri”. Se hizo conocido por prestar su voz a personajes de los Caballeros de Zodiaco, Power Rangers y Dragon Ball Z entre muchos otros. Las nuevas generaciones deben escuchar su trabajo, sus tonos, sus intenciones, lo cálido de su voz y cómo le dio una personalidad única a cada uno de sus personajes.

Uno de sus personajes más recordado es Seiya de Pegaso en la serie "Los Caballeros del Zodiaco", pero también interpretó a Rick Hunter en "Robotech", Koji Kabuto de "Mazinger Z", Yamcha en "Dragon Ball Z", a Jonny Quest en la serie animada del mismo nombre, a "El Galáctico" en la serie del mismo nombre y a Kuzco de la serie de Disney, "Las locuras del emperador".

Para la familia de Jesús Barrero es algo muy hermoso saber que mucha gente, sobre todo los adultos, crecieron desde niños con su voz en caricaturas, novelas, anime, programas y más.

En diversas entrevistas, Jesús Barrero explicaba su metodología de trabajo. “Intento poner un poco de mí, aunque uno hace algo chiquito tratamos de identificarnos, no sólo en dibujos animados, también he doblado a actores como Matt Damon, Paul Walker y Johnny Deep y siempre intento dejar algo mío”.

Sobre los avances tecnológicos que implican cambios en los métodos laborales comentó en su momento: “Uno tiene que adaptarse. Ahora se graba en solitario, le hablás a una máquina, antes trabajábamos entre varios, sentías una calidez humana que hoy está perdida. No somos máquinas y nos tenemos que adaptar”.

El mexicano Jesús Barrero, la voz de más de 40 personajes animados, entre ellos Koji Kabuto de "Mazinger Z", Yamcha en "Dragon Ball Z", Jonny Quest en la serie animada del mismo nombre y "El Galáctico".

Los últimos años viajó por latinoamérica en diversas muestras de anime dejando a muchos fans que han manifestado sus condolencias por las redes sociales.

Ya en sus últimas etapas, cuando ya no podía realmente, aún así cumplió y asistió para grabar, y compañeros lo llevaron en silla de ruedas, lo subieron a la planta alta donde estaban las cabinas del estudio y así sacó fuerzas de donde pudo y grabó… Hasta el último momento, mi hermano luchó”, narró Banny Barrero, directora de doblaje de voz y hermana del fallecido actor.

Jesús Barrero se dedica desde los ocho años a doblar al castellano los dibujos animados más emblemáticos de la historia, una larga trayectoria que deja un legado para los amantes del anime, las caricaturas, series y más.

El actor Javier Rivero, quien dio voz a “Saga de Géminis” en “Los Caballeros del Zodiaco”. comentó que, más que un compañero del doblaje, Barrero fue un gran amigo a quien recuerda con nostalgia y tristeza, sobretodo desde que retomó su personaje en el doblaje de la nueva saga “Saint Seiya: Soul of Gold”. “Tocó la vida y el corazón de muchos compañeros y compañeras actrices.

En la larga lista de personajes icónicos de Jesús Barrero, se encuentra “Luke Skywalker” protagonista de la saga de Star Wars; donde trabajó con su compañero de doblaje Gerardo Reyero, voz de “Han Solo”, “Yo lo conocí cuando entré al doblaje, lo vi trabajar, dirigir, y me pareció estupendo actor, con una voz privilegiada, muy timbradita, y me encantaba que tenía una voz de chavito y era mayor que yo. Era un gran amigo. Una gran persona, un gran ser humano, extraordinario actor, muy buen director, amable con sus fans. Él siempre tenía una sonrisa y un abrazo para la gente, la conociera o no. Como enseñanza de vida a mí me dejó ser siempre amable.

