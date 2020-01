Recomiendan estas horas de sueño para reducir las posibilidades de contraer fibrosis pulmonar. (Foto cortesía Okdiario)

Mucho se ha hablado del sueño, de cuántas horas se debe dormir al día, de las cosas negativas que esto puede traer si no descansamos lo suficiente, entre otras cosas, sin embargo pese a estas alerta las personas continúan sin dormir lo suficiente, por ello aquí te diremos el peligro que corres que si no duermes lo suficiente; así que comencemos.

De acuerdo con un grupo de científicos, revelaron que existe una línea muy pequeña entre las horas de sueño y el desarrollo de fibrosis pulmonar, la cual genera “cicatrices en los órganos internos”, haciendo la función respiratoria se vea afectada.

Recomiendan las siguientes horas de sueño

Ante esto el estudio explica que las horas de sueño óptimas para un ser humano son siete al día, y por lo mismo sugieren que se lleven al margen para que evitemos que se desarrolle esta enfermedad.

De igual forma explicaron que ante esto hay dos panoramas, puesto que quienes duermen alrededor de cuatro horas o menos al día, tienen doble posibilidad de desarrollar fibrosis pulmonar, y por otro lado, quienes conciben el sueño por 11 horas o más al día, triplican las probabilidades de contraerla; información Panorama.

El estudio se dioa conocer en Proceedings of the National academy of Sciences, en donde encontraron que mientras estamos durmiendo, nuestro organismo produce una proteína que es punto clave para protegernos de esta enfermedad, por ello las horas que dediquemos para dormir son de suma importancia para evitar esta enfermedad.

Fibrosis pulmonar es una condición devastadora

Para ello el doctor John Blaikley, de la Universidad de Manchester, explicó que: “La fibrosis pulmonar es una condición devastadora que es incurable en la actualidad. Por lo tanto, el descubrimiento de que el reloj corporal tiene un papel clave para el desarrollo de la enfermedad abre nuevas formas de tratar o prevenir su condición”.

