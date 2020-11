Recomendaciones de una experta para una ALIMENTACIÓN sana durante la pandemia

¿Cómo tener una alimentación saludable durante la pandemia del COVID-19?, esta es una pregunta que muchos se hacen, especialmente cuando se trata de mantener un sistema inmunológico sano y fuerte que evite los temidos contagios del nuevo coronavirus, y una experta nos da las mejores recomendaciones para conseguirlo, así que ¡toma nota!

Ante esto, la autora del libro Cómo comer en los tiempos del COVID-19, Mariela Glandt, quien se desempeña como endocrinóloga, declaró que las personas con diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, presión alta y edad avanzada son los más vulnerables ante el nuevo coronavirus, de igual manera tienen mayor posibilidad de terminar en las unidades de cuidados intensivos, asegurando que todos estos problemas de salud provienen de una mala alimentación.

Ante esto, la farmacéutica y autora del blog Farmagemma, Gemma del Caño, comentó:

“Ya no comemos como antes… ¡Y menos mal, hija, y menos mal! Que comer cáscaras de papas no es lo que más me gustaba”.