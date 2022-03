Recomendaciones de los expertos para hacer ejercicio después de los 60 años

En muchas ocasiones la movilidad de los adultos mayores se ve reducida, es por ello que es importante mantener el hábito de ejercitarse sin importar la edad, por eso en La Verdad Noticias te revelamos las recomendaciones de los expertos para hacer ejercicio después de los 60 años.

Pese a su edad, los adultos mayores pueden mantener un cuerpo ágil, pero los expertos recomiendan que aunque se puede seguir haciendo la misma rutina de ejercicio a la que se está acostumbrado, los mayores de 60 años deben de prestar especial atención a su salud articular.

“Lo fundamental es disminuir el riesgo de lesiones” y por eso es importante entrenar de forma consciente, según revelan Daniel Pérez Llorente y Raúl Higuero Alonso, del centro especializado en la salud y el bienestar Re-Educate Studio.

Precauciones al hacer ejercicio después de los 60 años

Salir a trotar puede ser una gran ejercicio

Por otro lado, uno de los puntos a tomar en cuenta al hacer ejercicio en la vejez es la recuperación, pues en caso de lesión es probable que nuestro cuerpo tarde más en sanar, por eso es importante hacer ejercicio que va de acuerdo con tu edad.

Julia Ndocky Ribas, de Club Metropolitan, señala que es posible que “la recuperación requiera de un tiempo ligeramente más largo. Es posible que encontremos algo más difícil mantenerse la composición corporal o que la densidad o tono muscular pueden disminuir”.

Los expertos señalan que un punto importante en el entrenamiento es el trabajo de fuerza, pero no precisamente se refiere a cargar cosas pesadas, sino que “Un buen trabajo de fuerza como una progresión o adaptación adecuada, no solo no va a generar dolor sino que muy probablemente elimine las molestias previas que podemos tener”.

Lo que nos podría servir para ello son las bandas elásticas, ya que este tipo de materiales buenes facilitar la realización de ejercicios y gestos.

¿Qué tipo de ejercicios puede hacer un adulto mayor?

Las bandas elásticas son de gran utilidad para los adultos mayores

Existen múltiples formas de hacer ejercicio después de los 60 años, por ejemplo, lo s adultos mayores pueden: Caminar, trotar, bailar, nadar, montar bicicleta, jugar tenis, baloncesto, subir escaleras, inclinaciones, entre otros.

