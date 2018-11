El mes de noviembre es y será un mes muy especial para Charlotte Tilbury, quien es la maquilladora y gran protagonistas en el backstage del desfile de Victoria's Secret celebrado en Nueva York, al ser la encargada del realizar el look de maquillaje de las modelos en pasarela. Ahora Charlotte Tilbury, la maquilladora de Victoria's Secret recibió la Orden del Imperio Británico.

Recibe la Orden del Imperio Británico la maquilladora de Victoria's Secret.

Con casi nada de tiempo para recuperarse del jet lag, la maquilladora celebre de las estrellas, vivió la experiencia de su vida, al recibir la Orden del Imperio Británico de manos de su majestad la Reina Isabel II de Inglaterra, debido a las inmensas aportaciones a la industria de belleza y cosmética durante sus 26 años de carrera.

La maquillista famosa, fue acompañada por su marido George Waud y sus padres, Patsy y Lance Tilbury, a la ceremonia de investidura en el Palacio de Buckingham, donde deslumbró con un sombrero de Victoria Grant, un vestido de cóctel en el modelo Parachute de Alice Temperley’s combinado con un cinturón de Lara Bohinc y zapatos de Jimmy Choo. Como era de esperar, ella misma se encargó de su maquillaje.

"Dale a alguien el maquillaje adecuado y podrá conquistar el mundo…”dijo Charlotte.

“Hoy ha sido uno de los días más mágicos de toda mi vida. Estoy encantada y emocionada de recibir este honor, especialmente de parte de Su Majestad la Reina, quien ha supuesto una interminable fuente de inspiración para mí. Es un icono no solo de este país, sino de todo el mundo. ¡Ser reconocida por mi contribución a la industria de la belleza es un sueño hecho realidad! Quiero agradecer de todo corazón el apoyo de mi familia, mis maravillosos amigos, mi fantástico equipo y mis inspiradores colegas de industria que me han apoyado a lo largo del camino. Gracias a todo el mundo que me ha ayudado a llevar a cabo mi sueño de compartir con el mundo, el mágico poder que tiene el maquillaje para proporcionarnos confianza…Dale a alguien el maquillaje adecuado y podrá conquistar el mundo…”, declaró con mucha emoción, Charlotte Tilbury tras dicha distinción.

Kate Moss, Amal Clooney, Penélope Cruz o Victoria Beckham, celebridades que han pasado por sus manos.

La británica hoy día se cotiza como una de las maquilladoras más influyentes de su generación y de las preferidas de las celebridades, las cuales jamás dudan en ponerse en sus manos para las grandes ocasiones, entre ellas Kate Moss, Amal Clooney, Penélope Cruz o Victoria Beckham.